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08:45 (мск), источник: Sputnik

Бурнашев: Узбекистан лидирует в ЦА и Европе по числу экономических реформ

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Шамиль Бурнашев рассказал о ключевых реформах в сфере привлечения инвестиций в регионы республики.

Источник: Sputnik
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Чиновник подчеркнул, что Узбекистан по итогам 2017 года стал лидером среди стран Европы и Центральной Азии по количеству экономических преобразований, однако в регионах еще существуют проблемы, тормозящие развитие перспективных инвестпроектов.

«Мы проводим исследования, которые позволяют оценить инвестиционную привлекательность каждого региона страны и оценить существующие риски. С одной стороны, это дает возможность местным властям иметь представление о состоянии дел и оперативно решать существующие проблемы, с другой — стратегические инвесторы могут на основе этих оценок определить для себя тот или иной регион и интересующий их объект вложения», — пояснил Бурнашев, выступая на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Он добавил, что в настоящее время заинтересованные министерства и ведомства завершают работу по созданию единого портала свободных экономических зон Узбекистана, а также Инвестиционного портала страны.

Всего в республике на данный момент функционирует 15 свободных экономических зон, которые реализовали порядка 60 проектов на общую сумму свыше полумиллиарда долларов. Это позволило создать в Узбекистане порядка 5 тысяч новых рабочих мест.

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