Депутаты Госдумы от Башкирии отчитались о доходах в 2017 году

ГорОбзор.ру публикует полный отчет парламентариев.

Рифат Шайхутдинов задекларировал доход в 21,9 млн рублей. В его собственности земельный участок огородный (1500 кв.м.), квартира (433,2 кв.м.), хозяйственное строение (11,6 кв.м.), хутор (общая долевая собственность, ½ доли, 6809 кв.м. в Финляндии), автомобилей нет. В пользовании — квартира в 60,6 кв.м., арендованная на срок депутатских полномочий, а также еще одна квартира (65 кв.м.). Доход супруги составил 605,7 тысяч рублей. В ее собственности легковые автомобили «Ленд Крузер», «Мерседес Бенц S400», «Шевроле экспресс», земля под ИЖС (3 тысячи кв.м.), 2 жилых дома (в России — 859,2 кв.м. и в Италии — 175,7 кв.м.), квартира в России (78 кв.м.), гараж (49,5 кв.м.), беседка (140,5 кв.м.), бассейн (121,1 кв.м.). У супругов четверо детей, в пользовании которых земля (3 тысячи кв.м.), жилой дом (859,2 кв.м.).

Читайте также Федеральные чиновники и парламентарии отчитались о доходах за 2017 год

Иван Сухарев заработал в прошлом году 13,8 млн рублей. Как следует из декларации, он не владеет ни недвижимостью, ни автомобилями, но в его пользовании квартира (84,6 кв.м.), находящаяся в найме на срок депутатских полномочий. Доход супруги составил 7,9 млн рублей. У пары двое детей, у одного из них ½ доли в квартире площадью 146 кв.м.

Экс-мэр Стерлитамака и ныне депутат Алексей Изотов заработал в прошлом году 12 млн рублей. В его собственности MERCEDES-BENZ ML 350 BLU, Тойота LAND CRUISER 120, а также ½ доли в квартире площадью 100,3 кв.м. Для него также арендована квартира (84,1 кв.м.) на срок депутатских полномочий, в безвозмездном пользовании — еще одна квартира (176,4 кв.м.), гаражный бокс (18,4 кв.м.). Доход его супруги — 8,7 млн рублей. В собственности, как и у мужа, ½ доли в квартире (100,3 кв.м.), гаражном боксе (18,4 кв.м.), в пользовании — арендованная квартира для мужа-депутата. Ребенок Изотовых также пользуется арендованной квартирой (84,1 кв.м.) и еще одной площадью в 62 кв.м.

Рима Баталова указала доход в 6,4 млн рублей. Она владеет квартирой площадью 109,5 кв.м. Еще одна квартира площадью 120,9 кв.м. в найме на срок полномочий депутата ГД. Также в собственности автомобиль Audi Q5 S Line. Супруг в 2017 году заработал 588,8 тысяч рублей, следует из декларации. Он владеет гаражом площадью 26,9 кв.м.

Рафаэль Марданшин задекларировал 5,4 млн рублей. В его собственности земля для ИЖС (1008 кв.м.), жилой дом с хозяйственными постройками (261,1 кв.м.), газопровод низкого давления (67м), легковые автомобили «Вольво XC 60», «Тойота Камри». Доход супруги составил 6,4 млн рублей. В ее собственности восемь земельных участков общей площадью 40 тысяч кв.м., а также два нежилых помещения (527,9 кв.м. и 118 кв.м.). В пользовании супругов две квартиры — арендованная на срок депутатских полномочий (168,9 кв.м.) и безвозмездно предоставленная (84 кв.м.).

Читайте также Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей

Зугура Рахматуллина указала доход в 5,1 млн рублей. В ее собственности земля для ИЖС (1467 кв.м.), жилой дом (180,6 кв.м.), ½ доли в квартире (103,6 кв.м.), автомобиль «Toyota land cruiser prado». Доход супруга составил 613,1 тысяч рублей. В их совместном пользовании — квартира в найме на срок депутатских полномочий (87 кв.м.), у супруга также жилой дом (100,5 кв.м.), квартира (103,6 кв.м.).

Зариф Байгускаров указал доход в 2017 году 5 млн рублей. Недвижимости на праве собственности нет, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 96,6 кв.м., найм квартиры на срок действия полномочий — 95,3 кв.м. На двух детей задекларированы земельный участок для индивидуального жилищного строительства 1676,00 кв.м., два земельных огородных участка площадью 500 кв.м. и 253 кв.м. соответственно, доли в квартире 96,6 кв.м., гараж площадью 16,2 кв.м. и гаражный бокс 20,4 кв.м., а также две постройки по 36,6 кв.м. и 24,2 кв.м. Автомобилей, принадлежащих на праве собственности, в декларации не указано.

Гаджимурад Омаров заработал в прошлом году, как следует из декларации, 5 млн рублей. В его собственности земельные участки для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства общей площадью 25,3 тысячи кв.м., четыре жилых дома общей площадью более 4,2 тысяч кв.м., гостевой дом (252,8 кв.м.), два жилых дома с хозяйственными постройками общей площадью 1,7 тысяч кв.м., два гаража (199,6 кв.м. и 103,7 кв.м.), хозблок (210,1 кв.м.), дом охраны (70,6 кв.м.). Доход супруги составил 1,9 млн рублей. Она владеет автомобилями Mercedes-Benz S600, Porsche Cayenne, землей для дачного строительства (2,5 тысяч кв.м.), земельным участком на землях населенных пунктов (40 034 кв.м.), 1/6 долей в квартире (111,9 кв.м.), нежилыми помещениями общей площадью около 4,5 тысяч кв.м. Кроме того, в пользовании ее и ребенка земля (2 572 кв.м.) и жилой дом с хозпостройками (737,9 кв.м.).

Ильдар Бикбаев задекларировал доход в 5 млн рублей. Ему принадлежит 1/3 доли в квартире площадью 64,9 кв.м. В его пользовании — жилой дом (40,3 кв.м.), квартира на срок действия полномочий депутата ГД (86,3 кв.м.), гараж-бокс (24 кв.м.). Доход супруги в 2017 году — 423 тысячи рублей. В ее собственности 1/3 доли квартиры (64,9 кв.м.), ½ доли квартиры в 33,3 кв.м., а также еще 2/3 доли квартиры площадью 51,7 кв.м. В безвозмездном пользовании квартира, арендованная для мужа-депутата.

Фарит Ганиев задекларировал доход в 5 млн рублей. В его собственности автомобилей и недвижимости нет, как следует из материалов. В найме на срок депутатских полномочий жилье площадью 84,3 кв.м., еще одно площадью 49,7 кв.м. в безвозмездном пользовании. Доход его супруги — 247,2 тысячи рублей. В ее пользовании две квартиры — площадью 68 «квадратов» и та, что арендована для мужа-парламентария. Последней также пользуется их ребенок.

Павел Качкаев заработал в прошлом году 4,9 млн рублей. В его собственности земля (2462 кв.м.), жилой дом (291,7 кв.м.), квартира (¼ доли, площадь квартиры 149,5 кв.м.), гараж (23,9 кв.м.). Автомобилей у экс-мэра Уфы и депутата ГД Павла Качкаева нет. Доход его супруги составил 656,3 тысячи рублей. В ее собственности автомобиль «Мерседес Бенц С 180», ¼ доли в квартире площадью 149,5 кв.м. Супруги пользуются еще одной квартирой (84,6 кв.м.), арендованной на срок депутатских полномочий.

Инга Юмашева задекларировала 4,7 млн рублей. В ее собственности ½ доли в квартире (62 кв.м.), автомобиль INFINITI G 25, а также в пользовании две квартиры (в наем на срок депутатских полномочий 80,8 кв.м. и безвозмездном пользовании 54 кв.м.).

Михаил Бугера указал доход в 4,6 млн рублей. Он владеет двумя квартирами (48 кв.м. и ½ доли в квартире 101,6 кв.м.), еще одно жилье (87 кв.м.) — в найме на срок депутатских полномочий. Доход супруги составил 15,7 тысяч рублей, она владеет долей в квартире 101,6 кв.м., автомобилем «Хонда Аккорд» и в пользовании квартира, арендованная для мужа-депутата.

Рамзил Ишсарин указал доход в 4,6 млн рублей. Владеет землей для ведения садоводства (786 кв.м.), квартирой (90,9 кв.м). Доход супруги в прошлом году составил чуть больше 4 тысяч рублей, она владеет автомобилем «Mazda CX-5». Двое детей и супруга также пользуются квартирой, арендованной на срок депутатских полномочий, и той, что владеет Рамзил Ишсарин.

Александр Ющенко указал доход в 4,3 млн рублей. В его собственности земельный дачный участок (2 тысячи кв.м.), жилой дом (97,3 кв.м.), автомобилей нет. В его и ребенка пользовании находятся квартира (найм на срок депутатских полномочий 87,4 кв.м. ; безвозмездном пользовании квартира площадью 79 кв.м.). В декларации также указано, что ребенок Ющенко заработал 3 копейки в прошлом году.