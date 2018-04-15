Штайнмайер: страны Запада не должны называть Россию врагом
БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент ФРГ
БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент ФРГ
«Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», — заявил глава германского государства в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
Штайнмайер отметил, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство. «Но равным образом нас должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента», — подчеркнул он.
«Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков», — констатировал президент Германии. По его мнению, Европа не должна отказываться от критики действий России. «Но мы не должны оставлять попыток делать это посредством прямого диалога», — отметил Штайнмайер.
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