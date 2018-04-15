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15:32 (мск), источник: ТАСС

Штайнмайер: страны Запада не должны называть Россию врагом

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал побеспокоиться о том, чтобы не произошло отчуждения между жителями западных стран и россиянами на фоне обострения международной обстановки.

Источник: AP 2018

«Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», — заявил глава германского государства в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Штайнмайер отметил, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство. «Но равным образом нас должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента», — подчеркнул он.

«Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков», — констатировал президент Германии. По его мнению, Европа не должна отказываться от критики действий России. «Но мы не должны оставлять попыток делать это посредством прямого диалога», — отметил Штайнмайер.

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11:57 (мск)© Ньюстюб
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