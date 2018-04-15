Штайнмайер: страны Запада не должны называть Россию врагом

Источник: AP 2018

«Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», — заявил глава германского государства в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Штайнмайер отметил, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство. «Но равным образом нас должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента», — подчеркнул он.