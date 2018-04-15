Британия готова атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ

Источник: РИА Новости

В разработке ответных мер принимают участие ведомство по киберразведке — Центр правительственной связи — и министерство обороны.

«Киберэксперты уже “заняли позиции” в компьютерных сетях в России», — пишет издание.

По данным газеты, Лондон ожидает кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры страны, в частности, учреждения системы здравоохранени.

Кроме того, по словам источников, британская разведка полагает, что Россия может распространить в сети «компромат» на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц. Предупреждение разведслужб получила лично премьер-министр Тереза Мэй.

«Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах», — заявил собеседник Sunday Times.

В марте газета со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что Национальный центр кибербезопасности Британии призвал глав основных энергетических компаний страны усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны России после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.