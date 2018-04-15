Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах
Члены Совета Федерации от Пермского края отчитались о доходах за 2017 год.
Члены Совета Федерации от Пермского края отчитались о доходах за 2017 год.
Представитель регионального заксобрания в Совфеде Алексей Пушков за год заработал 17,1 млн рублей. Также сенатору принадлежат две квартиры площадью 195,70 кв. м. и 136,10 кв.м. В собственности господина Пушкова находятся два автомобиля — «Мерседес E220» и «Ягуар XJ».
Супруга сенатора заработала 228,4 тыс. руб. Ей принадлежат квартира площадью 93,50 кв. м., а также дачный земельный участок (3000 кв.м.) и «жилой дом в стадии незавершенного строительства» (1500 кв.м.).
Годовой доход другого представителя Прикамья в Совфеде, руководителя временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова — 5,1 млн руб.
Сенатору принадлежат три земельных участка (самый большой из них — 1500 кв.м.), два летних садовых домика, квартира площадью — 148,60 кв.м. Также господину Климову принадлежит автомобиль «Фольцваген Туарег». Доход супруги сенатора, по итогам 2017 года, - 227,4 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок площадью 1500 кв.м. и квартира (41,40 кв.м.).
Доходы Алексея Пушкова и Андрея Климова, по итогам 2016 года, составляли 16,3 млн руб. и 5,84 млн руб., соответственно. До сентября 2016 года господин Пушков был депутатом Госдумы РФ.
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