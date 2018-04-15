Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Что будет, если «закончились права»
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь из РФ в Финляндию
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Ошибка пилота ВВС Франции привела к серьезным последствиям
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ирина Горбачева в весенних нарядах приняла участие в фотосессии
Орбакайте, Смехова и Жасмин повеселились на дне рождения Навки
СМИ: в США заявили, что не будут терпеть "российскую систему"
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах

Члены Совета Федерации от Пермского края отчитались о доходах за 2017 год.

Источник: Reuters

Представитель регионального заксобрания в Совфеде Алексей Пушков за год заработал 17,1 млн рублей. Также сенатору принадлежат две квартиры площадью 195,70 кв. м. и 136,10 кв.м. В собственности господина Пушкова находятся два автомобиля — «Мерседес E220» и «Ягуар XJ».

Читайте также
Федеральные чиновники и парламентарии отчитались о доходах за 2017 год

Супруга сенатора заработала 228,4 тыс. руб. Ей принадлежат квартира площадью 93,50 кв. м., а также дачный земельный участок (3000 кв.м.) и «жилой дом в стадии незавершенного строительства» (1500 кв.м.).

Годовой доход другого представителя Прикамья в Совфеде, руководителя временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова — 5,1 млн руб.

Сенатору принадлежат три земельных участка (самый большой из них — 1500 кв.м.), два летних садовых домика, квартира площадью — 148,60 кв.м. Также господину Климову принадлежит автомобиль «Фольцваген Туарег». Доход супруги сенатора, по итогам 2017 года, ­- 227,4 тыс. руб. Ей принадлежит земельный участок площадью 1500 кв.м. и квартира (41,40 кв.м.).

Доходы Алексея Пушкова и Андрея Климова, по итогам 2016 года, составляли 16,3 млн руб. и 5,84 млн руб., соответственно. До сентября 2016 года господин Пушков был депутатом Госдумы РФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин инициировал посадки на Марс и поближе
Приговор Алексею Улюкаеву вступил в законную силу
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
Найдена рыба, вооруженная ножами
В США усомнились в законности удара по Сирии
Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2018»
«В загс или на кладбище?» Как отметить Красную горку правильно
Депутат призвал запретить концерт Бузовой во Владикавказе
Британия приготовилась к «ответной» кибератаке против России
Спорт
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона Три матча в Екатеринбурге, Уфе и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь