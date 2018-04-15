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16:07 (мск), источник: ТАСС

Депутат Госдумы: Асад оценил восстановление экономики Сирии в $400 млрд

ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ в Дамаске заявил, что восстановление сирийской экономики требует $400 млрд. Об этом сообщил журналистам глава делегации, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

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«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем $400 млрд, на это понадобится 10−15 лет», — привел Саблин слова Асада.

Сотрудничество в энергетической сфере

Сирийский лидер также заявил, что не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, добавил Саблин.

«Мы не ждем здесь западные компании, особенно в нефтегазовой сфере. Я говорил об этом с президентом [России Владимиром] Путиным в Сочи, мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение», — привел парламентарий слова сирийского лидера.

Асад также пообещал личную поддержку проектам по сотрудничеству с Россией, сказал Саблин.

«Мы наметили конкретные важные проекты по сотрудничеству, о которых пока рано говорить. Они будут полезны для обеих стран. Асад обещал личную поддержку для их реализации», — сказал российский парламентарий.

По словам Саблина, президент Сирии выразил уверенность, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада.

«Наше сотрудничество должно противостоять агрессивной политике Запада. Сирия продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада», — привел Саблин слова Асада.

Межрегиональное сотрудничество

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Асад поддержал заключение договоров о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Дамаск, а также между Тартусом и Севастополем, добавил Саблин.

«Мы говорили о возможности наладить взаимодействие между разными регионами России, в частности между Московской областью и провинцией Дамаск, Тартусом и Севастополем. Асад говорил, что важно учитывать особенности регионов, и поддержал такой формат сотрудничества», — сказал Саблин.

Делегация РФ во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск 13 апреля, до этого ее участники посетили Хомс и Пальмиру.

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15:27 (мск)© Ньюстюб
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