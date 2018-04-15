СМИ рассказали о планах Лондона расширить санкции против российских олигархов

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«Вы скоро увидите расширение финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», — сказал источник в офисе британского премьера Терезы Мэй.

Сама Мэй в интервью газете подтвердила, что раздумывает над жесткими мерами в отношении российских бизнесменов в Лондоне.

Другие источники издания рассказали, что речь может идти о дополнительных санкциях в отношении «приближенных» к российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов.