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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ рассказали о планах Лондона расширить санкции против российских олигархов

Официальный Лондон планирует предпринять дополнительные финансовые меры против российских бизнесменов. Об этом пишет The Sunday Times.

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«Вы скоро увидите расширение финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», — сказал источник в офисе британского премьера Терезы Мэй.

Сама Мэй в интервью газете подтвердила, что раздумывает над жесткими мерами в отношении российских бизнесменов в Лондоне.

Другие источники издания рассказали, что речь может идти о дополнительных санкциях в отношении «приближенных» к российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов.

6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов. Источник в администрации президента США объяснил, что они «помогали правительству России».

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