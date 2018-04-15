Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавков» по Сирии

«Смотрите, как моряки ВМС США на борту [подлодки] John Warner запускают ракету “Томагавк” 14 апреля из Средиземного моря…», — говорится в сообщении в твиттере.

На кадрах видно, как ракета вырывается из воды и улетает вдаль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JTrGUrq7BRo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.