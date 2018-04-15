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14:47 (мск), источник: Газета.Ру

Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавков» по Сирии

Минобороны США опубликовало видеозапись запуска крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки в ходе ударов по сирийской территории. Видео доступно на YouTube и в твиттере ведомства.

«Смотрите, как моряки ВМС США на борту [подлодки] John Warner запускают ракету “Томагавк” 14 апреля из Средиземного моря…», — говорится в сообщении в твиттере.

На кадрах видно, как ракета вырывается из воды и улетает вдаль.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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