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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций

Посол США Джон Ханстман направил соответствующее письмо в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно ''Ъ'', на днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции в отношении России. На сей раз просто «за поддержку» сирийского президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп не раз называл Башара Асада «животным», виновным в организации химических атак в отношении собственного населения.

В первой части письма, направленном в МИД РФ, по информации ''Ъ'', говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада.

Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».

О том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада в субботу в своем аккаунте в Twitter также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул. По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинга в Белом доме.

Напомним, утром в субботу вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке. По данным Генштаба РФ, было выпущено 103 ракеты. По предварительным данным, пострадали три сирийских гражданина, информации о погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции, солидарно с альянсом выступила и Турция. Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что США связались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян и мирного населения. Президент РФ Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права. На прошедшем заседании СБ ООН российская резолюция с осуждением действий западной коалиции не была принята. «За» проголосовали 3 члена Совбеза — Россия, Китай и Боливия, «против» — 8, в том числе США, Великобритания и Франция. Еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз называл Башара Асада «животным, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие от этого». В одном из твитов, опубликованных на этой неделе, он призвал Россию «перестать поддерживать» Дамаск. В другом посте он раскритиковал «президента Путин, Россию и Иран за поддержку животного Асада» и пригрозил Дамаску и его союзникам последствиями.

В Кремле на твиты Дональда Трампа решили не отвечать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва — не сторонник «твиттер-дипломатии».

''Ъ'' обратился в посольство США в Москве за официальным комментарием по вопросу о новых санкциях.

Елена Черненко

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