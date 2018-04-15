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17:14 (мск), источник: РИА Новости

В США показали снимки «последствий» ракетного удара в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Американская компания-оператор Digital Globe опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, изображены разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.

Источник: AP 2018

Компания опубликовала в Twitter два снимка расположенных в поле построек. На первом фото видны три крупных отдельно стоящих здания и еще несколько более мелких построек, соединенных автодорогой. На втором снимке все три крупных здания полностью разрушены, более мелкие постройки повреждены, также видны повреждения на автодороге.

Компания предоставила снимки газете Washington Post. Согласно подписи к фотографиям на сайте газеты, на снимках изображен «объект (по производству) химического оружия Шиншар неподалеку от Хомса». Фотографии были сделаны за день до ракетных ударов и в день атаки.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии

США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям.

Сирия перехватила две трети ракет, а США говорят, что ни одной
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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