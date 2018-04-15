Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили удары США по Сирии

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«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы Ирана и России обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества.

Напомним, 14 апреля в ответ на сообщения о химатаках в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Генштаб РФ сообщил, что всего было выпущено 103 ракеты, из них перехвачена 71. В результате ударов пострадали три человека, никто не погиб. Вашингтон не исключил новых ударов по Сирии, если сирийский президент Башар Асад снова использует химическое оружие.