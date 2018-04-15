Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили удары США по Сирии

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главы Ирана и России обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества.
Напомним, 14 апреля в ответ на сообщения о химатаках в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Генштаб РФ сообщил, что всего было выпущено 103 ракеты, из них перехвачена 71. В результате ударов пострадали три человека, никто не погиб. Вашингтон не исключил новых ударов по Сирии, если сирийский президент Башар Асад снова использует химическое оружие.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил атаку в Сирии и назвал глав США, Франции и Великобритании преступниками. Страны НАТО поддержали удары коалиции, а Совбез ООН большинством голосов отклонил предложенную Россией резолюцию, осуждающую атаку.
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