США заявили, что выведут войска из Сирии, только достигнув своих «целей»

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Об этом Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — пояснила дипломат.

Среди них — победа над запрещенной террористической организацией «Исламское государство"*, уверенность в том, что химическое оружие не несет никаких рисков США и отслеживание действий Ирана.

Ранее власти США заявляли, что их целью в Сирии является только борьба с ИГ*.

​В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то что никаких доказательств так и не было представлено.

Справка Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям. Подробнее