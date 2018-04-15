Молдова и Украина в июне начнут демаркацию границы
Молдова и Украина в июне начнут демаркацию государственной границы.
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Молдова и Украина в июне начнут демаркацию государственной границы.
Об этом сообщил по итогам заседания двусторонней профильной комиссии украинский МИД. В следующий раз она соберется в Молдове.
В минувший четверг президент Украины подписал закон о совместном контроле
В ходе состоявшейся встречи Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили готовность и впредь сотрудничать в этом направлении.
К настоящему времени Молдова и Украина осуществляют совместный контроль на шести из 68 существующих КПП.
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