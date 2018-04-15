Молдова и Украина в июне начнут демаркацию границы

Об этом сообщил по итогам заседания двусторонней профильной комиссии украинский МИД. В следующий раз она соберется в Молдове.



В минувший четверг президент Украины подписал закон о совместном контроле молдо-украинской границе. На церемонии присутствовал премьер-министр Молдовы.

В ходе состоявшейся встречи Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили готовность и впредь сотрудничать в этом направлении.



К настоящему времени Молдова и Украина осуществляют совместный контроль на шести из 68 существующих КПП.