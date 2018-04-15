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19:10 (мск), источник: Publika.md

Молдова и Украина в июне начнут демаркацию границы

Молдова и Украина в июне начнут демаркацию государственной границы.

Источник: Publika.md

Об этом сообщил по итогам заседания двусторонней профильной комиссии украинский МИД. В следующий раз она соберется в Молдове.

В минувший четверг президент Украины подписал закон о совместном контроле молдо-украинской границе. На церемонии присутствовал премьер-министр Молдовы.
В ходе состоявшейся встречи Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили готовность и впредь сотрудничать в этом направлении.

К настоящему времени Молдова и Украина осуществляют совместный контроль на шести из 68 существующих КПП.

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