США введут новые санкции против России в понедельник
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.
«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью дипломата.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что письмо с предупреждением о готовящихся санкциях в российский МИД передал посол США в Москве Джон Хантсман.
В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.
Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы «за поддержку сирийского режима».
При этом представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против России по Сирии.
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