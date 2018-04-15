США введут новые санкции против России в понедельник

Источник: AP 2018

«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью дипломата.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что письмо с предупреждением о готовящихся санкциях в российский МИД передал посол США в Москве Джон Хантсман.

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В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы «за поддержку сирийского режима».