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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Дональд Трамп раскритиковал бывшего главу ФБР

Он назвал Джеймса Коми «скользким типом», а его мемуары — фейком.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп после серии торжественных постов в Twitter об успешном нанесении авиаударов в Сирии переключился на бывшего директора ФБР Джеймса Коми. На днях у экс-главы спецслужбы должны выйти мемуары, отрывки которых публиковались в The Washington Post.

С книгой, очевидно, уже ознакомился глава Белого дома и остался очень недоволен прочитанным.

Больше часа Дональд Трамп уделил написанию серии постов в Twitter о бывшем главе ФБР Джеймсе Коми. И это уже вторая волна критики президента в адрес экс-главы спецслужбы США за неделю. А повод один: сегодня на телеканале ABC выходит большое интервью с Джеймсом Коми, который выпускает свои мемуары «Высшая лояльность».

Книга стала бестселлером еще на стадии предпродаж, а в ней самой рассказывается о Дональде Трампе, его окружении и атмосфере, которая царит вокруг президента.
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В отрывке интервью Коми, показанном ABC, бывший глава ФБР говорит, что возобновил расследование дела об электронной переписке Хиллари Клинтон для создания ощущения легитимности выборов. «Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, и поэтому я был уверен, что возобновление расследования было предпосылкой… Если бы я скрыл все от американского народа, то она (Хиллари Клинтон) стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда правда вскрылась бы».

И Дональд Трамп начал свою серию твитов, реагируя именно на эти слова: «Невероятно. Джеймс Коми приводит данные опросов, согласно которым Врунья Хиллари лидировала, в качестве фактора того, как проводилось расследование (тупо) об электронной переписке Клинтон. Другими словами, он принимал решения исходя из факта, что, по его мнению, она должна была победить, а он хотел получить работу. Лицемер!».

После этого Дональд Трамп перечислил несколько причин, по которым Джеймса Коми следовало бы посадить в тюрьму, а затем вернулся к самой книге.

Я никогда не просил Коми о персональной лояльности. Я едва знал этого парня. Очередная его ложь. Его «мемуары» служат его личным целям и являются фейком!
Дональд Трамп
президент США

Кроме того, он назвал Коми «скользким типом» и «худшим директором ФБР в истории».

Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом с поста главы ФБР в мае прошлого года на фоне расследования в отношении американского президента и возможного вмешательства России в ход президентских выборов США 2016 года. При этом господин Трамп назвал в качестве причины увольнения некомпетентность главы ФБР.

Кирилл Сарханянц.

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