Глава Мининформа рассказал о том, что такое хорошее телевидение

Президент Беларуси Александр Лукашенко на неделе провел встречу с руководителями и представителями государственных СМИ республики. Большое внимание он уделил развитию отечественного телевидения, глава государства потребовал создавать «хорошее телевидение».
«Хорошее телевидение — это то, которое объективно отображает нашу действительность и использует хорошие технологии», — пояснил министр информации и добавил, что зритель должен быть «связан» с телевидением благодаря его качеству.
Призвал не бояться Карлюкевич и определения «национальный контент». Он уверен: такие передачи будут производиться талантливыми журналистами, «которые могут и способны рассказать о Беларуси и внутри, и за ее пределами».
Рассказал Карлюкевич и о задачах СМИ по освещению темы строительства Союзного государства.
«У нас космического формата связи с Россией, поэтому Союзное государство — ключевое место занимает в нашем телеэфире. Это касается не только СМИ Союзного государства, но и всех СМИ по самым разным направлениям», — отметил министр.
Глава министерства уверен: необходимо широко рассказывать об унификации законодательства Беларуси и России, о возможностях реализации прав граждан на территории Союзного государства, а также о совместных проектах.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.