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15 апреля, источник: Sputnik.by

Глава Мининформа рассказал о том, что такое хорошее телевидение

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич рассказал о том, что такое хорошее телевидение, соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала «БелРос».

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на неделе провел встречу с руководителями и представителями государственных СМИ республики. Большое внимание он уделил развитию отечественного телевидения, глава государства потребовал создавать «хорошее телевидение».

«Хорошее телевидение — это то, которое объективно отображает нашу действительность и использует хорошие технологии», — пояснил министр информации и добавил, что зритель должен быть «связан» с телевидением благодаря его качеству.

Призвал не бояться Карлюкевич и определения «национальный контент». Он уверен: такие передачи будут производиться талантливыми журналистами, «которые могут и способны рассказать о Беларуси и внутри, и за ее пределами».

Рассказал Карлюкевич и о задачах СМИ по освещению темы строительства Союзного государства.

«У нас космического формата связи с Россией, поэтому Союзное государство — ключевое место занимает в нашем телеэфире. Это касается не только СМИ Союзного государства, но и всех СМИ по самым разным направлениям», — отметил министр.

Глава министерства уверен: необходимо широко рассказывать об унификации законодательства Беларуси и России, о возможностях реализации прав граждан на территории Союзного государства, а также о совместных проектах.

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