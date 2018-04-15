Глава Мининформа рассказал о том, что такое хорошее телевидение

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на неделе провел встречу с руководителями и представителями государственных СМИ республики. Большое внимание он уделил развитию отечественного телевидения, глава государства потребовал создавать «хорошее телевидение».

«Хорошее телевидение — это то, которое объективно отображает нашу действительность и использует хорошие технологии», — пояснил министр информации и добавил, что зритель должен быть «связан» с телевидением благодаря его качеству.

Призвал не бояться Карлюкевич и определения «национальный контент». Он уверен: такие передачи будут производиться талантливыми журналистами, «которые могут и способны рассказать о Беларуси и внутри, и за ее пределами».

Рассказал Карлюкевич и о задачах СМИ по освещению темы строительства Союзного государства.

«У нас космического формата связи с Россией, поэтому Союзное государство — ключевое место занимает в нашем телеэфире. Это касается не только СМИ Союзного государства, но и всех СМИ по самым разным направлениям», — отметил министр.