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21:29 (мск), источник: Газета.Ру

В Совфеде опровергли поставки Сирии технологии двойного назначения

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения.

Источник: Reuters

По его словам, обвинения США являются фейком.

Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман.
Евгений Серебренников
первый зампред комитета Совета Федерации по обороне

Он пояснил, что Россия готова к новому витку санкций, хотя «хорошего здесь мало».

«И нам они тяжело даются, и самим США с Европой они наносят еще больший урон», — отметил Серебренников.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
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