В Совфеде опровергли поставки Сирии технологии двойного назначения

Источник: Reuters

По его словам, обвинения США являются фейком.

Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман. Евгений Серебренников первый зампред комитета Совета Федерации по обороне

Он пояснил, что Россия готова к новому витку санкций, хотя «хорошего здесь мало».

«И нам они тяжело даются, и самим США с Европой они наносят еще больший урон», — отметил Серебренников.