В Совфеде опровергли поставки Сирии технологии двойного назначения
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников заявил, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения.
По его словам, обвинения США являются фейком.
Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман.
Он пояснил, что Россия готова к новому витку санкций, хотя «хорошего здесь мало».
«И нам они тяжело даются, и самим США с Европой они наносят еще больший урон», — отметил Серебренников.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
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