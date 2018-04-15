СМИ сообщили о планах Китая открыть новую военную базу за рубежом
Китай обсуждает с властями островного государства Вануату в Тихом океане возможность расширения своего военного присутствия в регионе.
Китай обсуждает с властями островного государства Вануату в Тихом океане возможность расширения своего военного присутствия в регионе.
По данным австралийских СМИ, в итоге там может быть создана полноценная китайская
Китай обсудил с властями Вануату, небольшого государства в Меланезии, возможность обеспечения своего постоянного военного присутствия в южной части Тихого океана, сообщает The Sydney Morning Herald.
По данным источников издания в правительстве Австралии, пока между КНР и Вануату состоялись только предварительные обсуждения о наращивании военного потенциала Китая в островном государстве. Однако высокопоставленные сотрудники австралийских спецслужб считают, что в итоге Пекин может построить в регионе полноценную
Если стороны смогут об этом договориться, китайская база появится менее чем в 2 тыс. км от побережья Австралии, что позволит Пекину экспортировать свою военную мощь в Тихий океан и изменить стратегический баланс сил в регионе. Это, в свою очередь, может привести к конфронтации между Китаем и США.
В The Sydney Morning Herald отмечают, что спецслужбы Австралии, Новой Зеландии и США с беспокойством наблюдают за тем, как Пекин усиливает свое влияние на правительства тихоокеанских островных государств, выдавая этим странам кредиты и инвестируя в строительство инфраструктуры.
Государство Вануату расположено вдалеке от ключевых судоходных путей, и в этом плане его территория не так важна, как порты Индийского океана, пишет Reuters. Однако, обеспечив военное присутствие в этой стране, Китай окажется близко к побережью Австралии, крупному союзнику США, а также приблизится к американской военной базе на острове Гуам в западной части Тихого океана.
Вануату стала первой страной, признавшей позицию Китая в
Несколько собеседников The Sydney Morning Herald предположили, что военные амбиции Пекина в Вануату будут реализованы постепенно. Сначала страны могут заключить соглашение, которое позволит кораблям китайских ВМС регулярно заходить в порты Вануату на дозаправку, считают источники газеты.
В Джибути также находится
«Джибути пытается блюсти некое равновесие между Китаем и США, сдавая свои военные базы обеим странам. Да, между Китаем и США есть гигантская конкуренция за регион, а Джибути пытается усидеть на двух стульях, эксплуатируя свою территорию», — объяснил «Газете.Ru» Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.
Для Китая развитие морской деятельности, как геополитической, так и экономической, является одним из приоритетов, объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры мировой экономики НИУ ВШЭ Петр Мозиас.
«За последние несколько лет наметилась тенденция превращения Китая в глобальную державу, и как следствие происходит передел сфер влияния между Китаем и уже имеющимися глобальными игроками. На суше границы у Китая, в основном, устоявшиеся, и воевать никто не хочет, а вот на морях, где границы более подвижные, китайская экспансия находит некий выход. Таким образом, пространственное расширение сфер влияния Китая происходит прежде всего на море», — отмечает Мозиас.
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