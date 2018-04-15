Ярославский депутат растоптал iPad из-за американских санкций

Источник: AP 2018

В комментариях к ролику он назвал свой поступок ответом на американские санкции.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — ответил Петровский недоуменным комментаторам.

Депутат рассказал, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

Китайские можно не топтать. Дмитрий Петровский депутат муниципалитета Ярославля

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Петровский также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей симпатией к продуктам Apple, последовать его примеру.

В ответ пользователи посоветовали депутату удалиться из американской соцсети Facebook, а также похвалили производителя за качество iPad. «Хороший планшет, надо брать», — написали в комментариях.