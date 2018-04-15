Ярославский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей станице в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad.
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей станице в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad.
В комментариях к ролику он назвал свой поступок ответом на американские санкции.
«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — ответил Петровский недоуменным комментаторам.
Депутат рассказал, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.
Китайские можно не топтать.
Петровский также призвал
В ответ пользователи посоветовали депутату удалиться из американской соцсети Facebook, а также похвалили производителя за качество iPad. «Хороший планшет, надо брать», — написали в комментариях.
Ранее в пятницу США объявили о намерении расширить санкции против России
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