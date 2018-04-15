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22:30 (мск), источник: РИА Новости

Ярославский депутат растоптал iPad из-за американских санкций

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей станице в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad.

Источник: AP 2018

В комментариях к ролику он назвал свой поступок ответом на американские санкции.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — ответил Петровский недоуменным комментаторам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Депутат рассказал, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

Китайские можно не топтать.
Дмитрий Петровский
депутат муниципалитета Ярославля
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Петровский также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей симпатией к продуктам Apple, последовать его примеру.

В ответ пользователи посоветовали депутату удалиться из американской соцсети Facebook, а также похвалили производителя за качество iPad. «Хороший планшет, надо брать», — написали в комментариях.

Ранее в пятницу США объявили о намерении расширить санкции против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. Поводом стали бездоказательные сообщения о якобы применении сирийскими властями химоружия.

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