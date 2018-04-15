Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в мае в Россию

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Поблагодарив военных за «точный удар, который не принес ненужных жертв», он согласился с ролью России как «сообщника» сирийского режима.

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Господин Макрон подчеркнул, что «Франция не объявила войну» Башару Асаду, но показала режиму и его союзникам, России и Ирану, что Франция и ее союзники, в том числе и США, готовы действовать. Президент объяснил, что противоположная сторона «не уважает слабость» и понимает только аргументы силы.

Среди первых дипломатических успехов акции он назвал расхождение позиций союзников Башара Асада и Турции, которая поддержала удары по сирийским химическим заводам, лабораториям и складам. Эмманюэль Макрон заявил, что эти удары на самом деле помогут возобновить переговорный процесс, и подтвердил свое намерение в мае посетить с визитом Россию.