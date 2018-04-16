Огонь на отражение
Результатами ракетного обстрела Сирии остались довольны все стороны конфликта.
Результатами ракетного обстрела Сирии остались довольны все стороны конфликта.
После субботнего авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии все стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, заявили о своей победе и выдали диаметрально противоположную информацию о происшедшем. Данные союзников полностью расходятся со сводками из Дамаска, а также из Минобороны РФ. Они разнятся в том, сколько ракет было сбито сирийской ПВО, кто, как и какими силами осуществлял атаку, а также в том, что было ее целью.
Согласно российской версии, большинство западных ракет были сбиты, удары наносились в основном по заброшенным строениям, а российская ПВО на базах Хмеймим и Тартус надежно контролировала ситуацию.
По сведениям «Ъ», российские военные готовились к ракетному обстрелу Сирии со стороны США и их союзников на протяжении недели: часть этого времени ушла на закрытые переговоры относительно целей, по которым коалиция собиралась нанести удары, а часть — на координацию действий с сирийской армией, которой предстояло эти удары отражать. Российская система ПВО могла быть задействована только в случае угрозы жизни российским военнослужащим, говорит собеседник «Ъ» в органах военного управления: пуски всех ракет выявлялись и контролировались, но обстрел велся на значительном удалении, поэтому ни одна ракета из состава комплекса С-400 на перехват отправлена не была. Российские истребители несли дежурство в воздухе в штатном режиме.
По данным средств объективного контроля, обстрел начался в ночь на субботу и продолжался с 3:42 до 5:10 по московскому времени. По словам начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в операции задействовались самолеты ВВС США В-1B, F-15 и F-16, а также самолеты ВВС Великобритании Tornado над акваторией Средиземного моря, корабли американских
Всего же, по имеющейся у Москвы информации, западной коалицией были применены 103 крылатые ракеты (в том числе Tomahawk морского базирования), управляемые авиабомбы GBU-38, а также ракеты класса «воздух-земля» (типа SCALP EG). Основные удары наносились по аэродромам Дювали, Думейр, Блэи, Шайрат, Меззе и Хомс (все ракеты, кроме двух, долетевших до Меззе, и трех, долетевших до Хомса, были сбиты). Серьезно разрушены, по словам российских военных, оказались только сооружения в пригородах Дамаска Барзе и Джарамана, которые давно не использовались.
По словам российского
В Дамаске, как говорят опрошенные «Ъ» сирийцы, и вовсе был праздник. Многие назвали субботние события «победой сирийской армии». О митингах в ее честь, прошедших в разных районах страны, пишет государственное информагентство SANA. Сирийский политолог Басам Раджа в разговоре с «Ъ» назвал происшедшее «победой в отсутствие захватчиков». «Агрессия была очень ограниченной, многие в Дамаске проснулись утром, даже не зная, что было нападение на Сирию. Наша ПВО смогла сбить большинство ракет, которые атаковали военные цели», — рассказал «Ъ» профессор по международным отношениям Дамасского университета доктор Басам Абу Абдалла.
Западную версию событий наиболее полно изложили
Согласно американской версии, в операции было задействовано несколько больше кораблей, чем согласно российской.
Генерал Маккензи также добавил, что из акватории Средиземного моря стрельбу ракетами SCALP вел французский корабль Languedoc. С заявлением российского Генштаба о том, что Франция участия в атаке не принимала, он не согласился. По его словам, истребители ВВС Франции Mirage-2000 осуществляли прикрытие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и
По информации
Вне зависимости от того, какая из двух версий лучше отражает действительность, мало кто сомневается в том, что атака западной коалиции имела весьма ограниченное военное значение, заключающееся, в частности, в проверке боеготовности сирийской ПВО. Впрочем, благодаря этому ракетному удару мировая общественность получила обнадеживающий сигнал: пока Вашингтон и Москва, несмотря на растущий градус противостояния, всеми силами стараются избегать прямого военного столкновения.
Михаил Коростиков, Иван Сафронов, Марианна Беленькая