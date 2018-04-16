Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
Что будет, если «закончились права»
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Французские ВВС подвела неверная геолокация во время бомбометания
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
16США совместно в Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
01:11 (мск), источник: РИА Новости

Мэй обвинила Россию в попытке блокировать расследования химатак в Сирии

Вето России в СБ ООН по резолюции о механизмах расследования химических атак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований, говорится в тексте речи премьера Терезы Мэй, с которой она в понедельник выступит в парламенте Соединенного Королевства.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Страны НАТО единогласно поддержали удар по Сирии

ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. СБ ООН 10 апреля провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Предложенный США проект заблокировала Россия. Внесенный Россией документ не был принят, так как не получил в совете необходимых девяти голосов. После этого Москва выставила на голосование еще один проект резолюции — в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но он также не набрал необходимых девяти голосов.

«Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия», — говорится речи, выдержки из которой имеются в распоряжении РИА Новости.
Читайте также
Белый дом готовит новые санкции против России за поддержку Асада

При этом премьер повторила позицию правительства Британии, обвинившего Дамаск в химической атаке в районе Думы.

«Инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли ко мнению, что ответственность за них несет режим. Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия», — говорится в тексте выступления Мэй.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Береговая охрана США требует у России Севморпуть. Пока по-хорошему
'Мы ребята с юмором': Симоньян рассказала, как RT 'троллит' США
США введут новые санкции против России в понедельник
Ученые заявили о смертельной опасности «умеренного алкоголизма»
Сколько ударов сердца отведено вам?
Ученые выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае
Россияне описали идеального начальника
Спорт
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь