Мэй обвинила Россию в попытке блокировать расследования химатак в Сирии

Источник: РИА Новости

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ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. СБ ООН 10 апреля провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Предложенный США проект заблокировала Россия. Внесенный Россией документ не был принят, так как не получил в совете необходимых девяти голосов. После этого Москва выставила на голосование еще один проект резолюции — в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но он также не набрал необходимых девяти голосов.

«Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия», — говорится речи, выдержки из которой имеются в распоряжении РИА Новости.

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При этом премьер повторила позицию правительства Британии, обвинившего Дамаск в химической атаке в районе Думы.

«Инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли ко мнению, что ответственность за них несет режим. Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия», — говорится в тексте выступления Мэй.