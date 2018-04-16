В Калининграде состоится конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

Источник: РИА Новости

Имя нового главы Калининграда станет известно 18 апреля, депутаты городского совета Калининграда путем тайного голосования выберут его из кандидатов, которые пройдут конкурсный отбор.

«В понедельник состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа “Город Калининград”. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией. В состав конкурсной комиссии входят три человека от городского совета депутатов Калининграда, еще трое — от правительства Калининградской области», — сообщили в городском совете Калининграда.

Во время конкурса претендентам предстоит продемонстрировать знание Конституции РФ, нормативных правовых актов РФ и Калининградской области о местном самоуправлении, о муниципальной службе, устава Калининградской области, устава Калининграда, муниципальных нормативных правовых актов о муниципальной службе, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Кроме того, комиссия обратит внимание на наличие профессиональных навыков планирования работы, на умение вести деловые переговоры, взаимодействовать с организациями, структурными подразделениями. Претенденты представят разработанную программу (концепцию) развития города.

Прием заявок на участие в конкурсе на должность главы Калининграда завершился 5 апреля, всего на высший муниципальный пост претендуют 10 человек. Документы на участие в конкурсе подали юрисконсульт Александр Андреев, преподаватель колледжа сервиса и туризма Сергей Боштан, депутат горсовета от ЛДПР Дмитрий Виноградов, пенсионер Валентин Голицын, преподаватель начальных классов школы № 11 Антонина Девятова.

В конкурсе примут участие также директор ООО Партнерская группа «Перспектива» Елена Нилова, главный инженер в индивидуальном предприятии Алексей Свистунов, депутат Государственной Думы VII созыва Алексей Силанов, сотрудник консалтинговой компании Алексей Спиркин, также руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев. С 6 апреля в десятидневный срок проводилась проверка представленных на конкурс документов в различных органах.

Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий, объяснив это переходом на другую работу. Исполняет обязанности главы администрации Калининграда до назначения нового мэра заместитель Ярошука Наталья Дмитриева.