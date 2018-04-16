Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории
Что будет, если «закончились права»
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Ричард Гир женится в третий раз
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Французские ВВС подвела неверная геолокация во время бомбометания
Заявления Горбачева по Сирии россияне не оценили
Ричард Гир женится в третий раз
Дочь Ларисы Гузеевой выросла роковой красавицей
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10Самые живописные мосты мира
04:11 (мск), источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока представит столицу Приморья в промышленном центре Китая

Цель поездки — наладить сотрудничество с центральными провинциями КНР.

Источник: VLADNEWS

Делегация администрации города Владивостока во главе с Виталием Веркеенко впервые примет участие в Хэнаньской ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли, а также представит инвестиционный потенциал краевого центра в одном из крупнейших промышленных центров Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Глава Владивостока 16 апреля направился в рабочую поездку в Китайскую Народную Республику. По приглашению Банка Китая, одного из крупнейших государственных банков страны, делегация Владивостока примет участие в XXII Международной ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли, которая пройдет в провинции Хэнань с 17по 19 апреля. Эта площадка для развития международного сотрудничества организована Министерством торговли КНР, народным правительством провинции Хэнань, Китайским советом по содействию международной торговле и Китайским народным объединением дружбы с зарубежными странами. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 компаний из 80 стран и регионов мира. Владивосток на этой площадке будет представлен впервые.

Как отметил глава приморской столицы Виталий Веркеенко, цель поездки наладить сотрудничество с центральными провинциями КНР, где расположены крупные промышленные и финансовые центры Китая.

«Владивосток ключевой город на Дальнем Востоке России, играющий особую роль в его развитии. Исторически он имеет тесные связи с северо-восточными провинциями КНР, основным экономическим партнером Приморья, однако мало известен в центральной части Китая, где сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия страны. Наша миссия представить партнерам новые возможности для ведения бизнеса во Владивостоке и обсудить основные направления для развития сотрудничества», подчеркнул Виталий Веркеенко.

В рамках рабочей поездки главы города запланированы встречи с руководством города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, а также переговоры с крупными промышленными компаниями, заинтересованными в участии во владивостокских проектах. В их числе группа компаний «Инженерно-дорожное управление провинции Хэнань», информационно-технологическая компания «Айпуэр», компания «Гуанхэ», «Вторая инженерно-строительная компания второго управления Центральной строительной компании Китая» и другие.

Далее владивостокская делегация направится в Японию по приглашению японской организации по развитию внешней торговли JETRO, где проведет переговоры с рядом компаний по реализации совместных проектов в столице Приморья, а также встретится с представителями Japan Vladivostok Assosiation.

«Владивосток призван стать центром международного торгово-экономического и культурного сотрудничества России в АТР. Пока объем иностранных инвестиций не соответствует потенциалу наших взаимоотношений, мы намерены перевести их на качественно новый уровень доверия», заявил Виталий Веркеенко.

Напомним, Владивосток уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества. По мнению главы города Виталия Веркеенко, миссия первого европейского города на Тихоокеанском побережье стать центром международного сотрудничества России в АТР.

«Восточный вектор дает Владивостоку беспрецедентные преимущества для развития. Это статус свободного порта, упрощенный визовый режим, Восточный экономический форум, собирающий здесь делегации из десятков стран мира. Во Владивостоке необходимо продолжить государственную политику по опережающему развитию Дальнего Востока. Высокая миссия Владивостока стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в АТР, красивым и комфортным для жителей и гостей города», заявил Виталий Веркеенко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Более 70 человек пострадали от укусов клещей в Приморье ...
В Приморье водитель-наркоман разъезжал по трассам края ...
США введут новые санкции против России в понедельник
Умер актер, сыгравший сержанта в «Цельнометаллической оболочке»
В США установили безопасную для здоровья дозу алкоголя
Ученые нашли связь между пульсом и продолжительностью жизни
Медики выяснили, почему одна ноздря дышит лучше, чем другая
Российские компании планируют поднять зарплаты в 2018 году
Мэй обвинила РФ в попытке помешать расследованию химатак в Сирии
Спорт
Чемпионский подарок от «Спартака» Вчера красно-белые проиграли «Уралу». Это колоссальный шанс для «Локомотива», который в своем матче одержал уверенную победу
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь