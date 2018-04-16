Мэр Владивостока представит столицу Приморья в промышленном центре Китая

Источник: VLADNEWS

Делегация администрации города Владивостока во главе с Виталием Веркеенко впервые примет участие в Хэнаньской ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли, а также представит инвестиционный потенциал краевого центра в одном из крупнейших промышленных центров Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Глава Владивостока 16 апреля направился в рабочую поездку в Китайскую Народную Республику. По приглашению Банка Китая, одного из крупнейших государственных банков страны, делегация Владивостока примет участие в XXII Международной ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли, которая пройдет в провинции Хэнань с 17по 19 апреля. Эта площадка для развития международного сотрудничества организована Министерством торговли КНР, народным правительством провинции Хэнань, Китайским советом по содействию международной торговле и Китайским народным объединением дружбы с зарубежными странами. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 компаний из 80 стран и регионов мира. Владивосток на этой площадке будет представлен впервые.

Как отметил глава приморской столицы Виталий Веркеенко, цель поездки наладить сотрудничество с центральными провинциями КНР, где расположены крупные промышленные и финансовые центры Китая.

«Владивосток ключевой город на Дальнем Востоке России, играющий особую роль в его развитии. Исторически он имеет тесные связи с северо-восточными провинциями КНР, основным экономическим партнером Приморья, однако мало известен в центральной части Китая, где сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия страны. Наша миссия представить партнерам новые возможности для ведения бизнеса во Владивостоке и обсудить основные направления для развития сотрудничества», подчеркнул Виталий Веркеенко.

В рамках рабочей поездки главы города запланированы встречи с руководством города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, а также переговоры с крупными промышленными компаниями, заинтересованными в участии во владивостокских проектах. В их числе группа компаний «Инженерно-дорожное управление провинции Хэнань», информационно-технологическая компания «Айпуэр», компания «Гуанхэ», «Вторая инженерно-строительная компания второго управления Центральной строительной компании Китая» и другие.

Далее владивостокская делегация направится в Японию по приглашению японской организации по развитию внешней торговли JETRO, где проведет переговоры с рядом компаний по реализации совместных проектов в столице Приморья, а также встретится с представителями Japan Vladivostok Assosiation.

«Владивосток призван стать центром международного торгово-экономического и культурного сотрудничества России в АТР. Пока объем иностранных инвестиций не соответствует потенциалу наших взаимоотношений, мы намерены перевести их на качественно новый уровень доверия», заявил Виталий Веркеенко.

Напомним, Владивосток уделяет особое внимание развитию международного сотрудничества. По мнению главы города Виталия Веркеенко, миссия первого европейского города на Тихоокеанском побережье стать центром международного сотрудничества России в АТР.