Сколько зарабатывают сенаторы Приморья и что они имеют в собственности?

По итогам 2017 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Приморского края Талабаева Людмила заработала более 5,6 млн рублей, а ее супруг 815 тысяч рублей. В собственности семьи Талабаевых также находятся два земельных участка, площадью по 2500 кв. м., три жилых дома, три квартиры, одно нежилое помещение и три автомобиля марки Lexus GX 460, Toyota Land CRUISER 200, Ssang Yong Actyon Sports.