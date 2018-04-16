Сколько зарабатывают сенаторы Приморья и что они имеют в собственности?
Совет Федерации отчитался о своих доходах за 2017 год.
Совет Федерации отчитался о своих доходах за 2017 год.
Стало известно, сколько зарабатывают сенаторы Приморья Горячева Светлана и Талабаева Людмила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на декларации.
По итогам 2017 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Приморского края Талабаева Людмила заработала более 5,6 млн рублей, а ее супруг 815 тысяч рублей. В собственности семьи Талабаевых также находятся два земельных участка, площадью по 2500 кв. м., три жилых дома, три квартиры, одно нежилое помещение и три автомобиля марки Lexus GX 460, Toyota Land CRUISER 200, Ssang Yong Actyon Sports.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Приморского края Горячева Светлана по итогам 2017 года заработала 5,2 млн рублей, а ее супруг 398 тысяч рублей. Также в собственности Горячевых находится один земельный участок, жилой дом и две квартиры.
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