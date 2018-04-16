Дональд Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударах по Сирии

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«Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством. Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в качестве главнокомандующего», — приводит «РИА Новости» выдержку из письма господина Трампа лидерам обеих палат Конгресса.

Справка Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в Сирии США совместно с Великобританией и Францией 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны России, по объектам арабской республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Системам сирийской противовоздушной обороны удалось перехватить большинство из них на подлете к целям. Подробнее

Также американский президент отметил, что США «предпримут дополнительные действия (при необходимости и целесообразности) для продвижения своих важных национальных интересов».

Однако уведомление Конгресса было формальным, поскольку непосредственно перед тем, как бомбить объекты в Сирии, Дональд Трамп не проинформировал конгрессменов.

Группа законодателей, среди которых, в частности, Томас Мэсси и Сит Мултон, открыто выразила недовольство тем, что глава государства принял решение о ракетных ударах без предварительного одобрения Конгресса.