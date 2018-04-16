Дональд Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударах по Сирии
Президент США Дональд Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударе по Сирии, отметив, что действовал в соответствии с конституцией страны.
Президент США Дональд Трамп отчитался перед Конгрессом США об ударе по Сирии, отметив, что действовал в соответствии с конституцией страны.
«Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством. Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в качестве главнокомандующего», — приводит «РИА Новости» выдержку из письма господина Трампа лидерам обеих палат Конгресса.
Также американский президент отметил, что США «предпримут дополнительные действия (при необходимости и целесообразности) для продвижения своих важных национальных интересов».
Однако уведомление Конгресса было формальным, поскольку непосредственно перед тем, как бомбить объекты в Сирии, Дональд Трамп не проинформировал конгрессменов.
Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по целям в Сирии рано утром в субботу. По предварительным данным, в результате ударов три человека пострадали, погибших нет. Ракетные удары стали ответом на предполагаемое применение химоружия в сирийской Думе.
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