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07:14 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Находки выдвинул новое условие своей отставки

Андрей Горелов направил в Думу Находки разъяснение своего решения о сложении полномочий и условия, на которых он прекратит исполнять обязанности мэра города. Об РИА «Восток-Медиа» сообщили в Думе городского округа.

Несмотря на публичность субботнего заявления об уходе в отставку главы Находки Андрея Горелова и председателя Думы Находкинского городского округа Евгения Воронина, в понедельник, 16 апреля, утром в Думу Находки поступило письмо за подписью главы города. Мэр Находки Андрей Горелов сообщил депутатам, что он будет исполнять свои обязанности мэра до вступления в должность нового главы.

«При рассмотрении Думой Находкинского городского округа настоящего обращения прошу учесть, что решение о досрочном сложении моих полномочий может быть принято Думой Находкинского городского округа только при условии их прекращения с даты вступления в должность вновь избранного главы Находкинского городского округа. В противном случае мое волеизъявление о добровольном сложении с себя полномочий считать отсутствующим», — сообщил в письме Андрей Горелов.

В ближайшие часы депутаты города обсудят это новое условие пока действующего мэра, и свое решение озвучат на ближайшем заседании Думы. Тем временем жители Находки начинают активно обсуждать новый виток противостояния между двумя ветвями власти.

«Андрей Горелов возглавляет город чуть более двух лет и все это время город сотрясали политические скандалы. Люди уже устали от всего этого. Я так понимаю, что в субботу на совещании у врио губернатора края были достигнуты определённые договоренности. Впервые по собственному желанию сложили с себя полномочия и глава Находки и председатель местной думы, но сегодня мы узнаем о том, что Андрей Горелов ставит условие своей отставки. Исполнять обязанности до назначения нового главы это не просто нарушение договоренностей, это нарушение устава Находки. В уставе города черным по белому написано, что если глава города по какой-то причине складывает полномочия, то после рассмотрения его заявления Городской думой обязанности главы города выполняет его первый заместитель. Человек сам в субботу написал заявление, а сегодня он ставит условие и это нарушение всех достигнутых договоренностей», — прокомментировал ситуацию местный тележурналист Валентин Политаев.

Как стало известно из источника, близкого к администрации Находки, сегодня же Андрей Горелов на еженедельной планерке чиновников администрации города сообщил собравшимся о том, что будет исполнять обязанности до назначения нового главы. Чем ответит Дума на этот демарш, станет известно в ближайшее время.

Из устава Находкинского городского округа: Полномочия главы Находкинского городского округа прекращаются досрочно в случае отставки по собственному желанию; в случае досрочного прекращения полномочий главы Находкинского городского округа его полномочия по решению Думы Находкинского городского округа временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы администрации Находкинского городского округа.

«Я сегодня была свидетелем, как письмо, о котором идет речь, принесли в думу два штатных помощника Горелова. Обратила внимание, что исходящего номера администрации города на документе не было. Я считаю, что изложенная в письме позиция незаконна», — рассказала депутат Думы Находки Татьяна Белоногова.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил главе и председателю Думы Находки написать заявления об увольнении в субботу, 14 апреля. Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете.

«Когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок», — заявил Андрей Тарасенко.

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