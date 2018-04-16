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07:19 (мск), источник: VLADNEWS

Офшорную зону могут создать во Владивостоке

Полпред в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в России необходимо создать офшорную зону для всех компаний.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что в России необходимо создать офшорную зону для всех компаний, а не только для тех, которые попали под санкции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

«В США есть офшорная территория, в целом ряде стран в мире есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, а вообще для российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию», — сказал полпред журналистам.

«В ней должны быть свои правила, надо рассмотреть все риски, в том числе, связанные с уходом от налогов это обязательно, но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу», — добавил он.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список не рекомендованных к сотрудничеству компаний, чиновников и крупных бизнесменов попали Олег Дерипаска и En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Санкции также охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.

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