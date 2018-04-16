WP: Трамп разозлился, узнав о числе высланных Францией и Германией дипломатов
Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали в связи с «делом Скрипаля» по четыре дипломата, в то время как США выслали 60.
Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали в связи с «делом Скрипаля» по четыре дипломата, в то время как США выслали 60.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По информации издания, сотрудники администрации президента пытались убедить его, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было «примерно тем же», что в США.
Западные страны выслали около 150 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля».
Напомним, в начале марта в Солсбери были отравлены
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