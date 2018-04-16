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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

WP: Трамп разозлился, узнав о числе высланных Францией и Германией дипломатов

Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что Франция и Германия выслали в связи с «делом Скрипаля» по четыре дипломата, в то время как США выслали 60.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По информации издания, сотрудники администрации президента пытались убедить его, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было «примерно тем же», что в США.

Однако, как пишет WP, господин Трамп кричал: «Меня не волнует общее число!» и утверждал, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов.

Западные страны выслали около 150 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля».

Напомним, в начале марта в Солсбери были отравлены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и британская сторона обвиняет в покушении Россию. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила доклад о расследовании дела об отравлении в Солсбери, в котором «подтвердила выводы Соединенного Королевства о составе токсичного вещества», впрочем, не упоминая ни Россию, ни название соединения «Новичок», о котором говорили британские власти.

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