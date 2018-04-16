WP: Трамп разозлился, узнав о числе высланных Францией и Германией дипломатов

Источник: AP 2018

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По информации издания, сотрудники администрации президента пытались убедить его, что общее число дипломатов, высланных европейскими странами, было «примерно тем же», что в США.

Однако, как пишет WP, господин Трамп кричал: «Меня не волнует общее число!» и утверждал, что советники обманули его, говоря о масштабах высылки дипломатов.

Западные страны выслали около 150 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля».