Самым богатым депутатом Госдумы от Приангарья снова стал Иосиф Кобзон

Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте госдумы опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной думы. Народные избранники от Иркутской области и их жены согласно документу, в 2017 году заработали более 810 млн рублей.

Самым богатым депутатом от Приангарья традиционно стал Иосиф Кобзон, задекларировавший 15,2 млн. рублей. При этом его доходы сократились втрое по отношению к предыдущему году в 2016 Иосиф Давыдович заработал 45,6 млн. рублей.

В этом году он задекларировал пять земельных участков, три жилых дома, один — гостевой, один — для охраны, квартира, гараж и хозяйственный блок.