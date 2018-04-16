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07:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Самым богатым депутатом Госдумы от Приангарья снова стал Иосиф Кобзон

При этом доходы депутата и певца в 2017 году втрое ниже, чем в предыдущем.

Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте госдумы опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной думы. Народные избранники от Иркутской области и их жены согласно документу, в 2017 году заработали более 810 млн рублей.

Самым богатым депутатом от Приангарья традиционно стал Иосиф Кобзон, задекларировавший 15,2 млн. рублей. При этом его доходы сократились втрое по отношению к предыдущему году в 2016 Иосиф Давыдович заработал 45,6 млн. рублей.

В этом году он задекларировал пять земельных участков, три жилых дома, один — гостевой, один — для охраны, квартира, гараж и хозяйственный блок.

Почти вдвое меньше Кобзона заработал единоросс Сергей Тен — 9,9 миллионов. Коммунист Михаил Щапов задекларировал 5,1 млн рублей. Меньше всех заработал в 2017 году Алексей Красноштанов — 4, 498 млн рублей. Жена Красноштанова при этом задекларировала максимальный доход среди жен депутатов — 670 млн рублей. Супруга Андрея Чернышева, которая в 2016 году входила в десятку самых богатых жен чиновников по версии журнала Forbes с 123,5 млн рублей на тот период, заработала 77,8 миллиона.

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