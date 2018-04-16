Полпред президента в ДФО Трутнев заработал в 2017 году более 300 млн рублей
Министр по развитию Дальнего Востока Галушка за год стал немного беднее.
Министр по развитию Дальнего Востока Галушка за год стал немного беднее.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отчитались о своих доходах за 2017 год. Судя по росту благосостояния полпреда, ДФО развивается успешно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Полпред президента в ДФО
В собственности у Юрия Трутнева, совместно с супругой имеется земельный участок общей площадью в 3 742 кв. м., два жилых дома площадью 345,6 и 170,8 кв. м. соответственно. Есть и «иное недвижимое имущество» площадью 18,3, 1952,2 (18/1654 доли), 23,1 кв. м. Собственность совместная с женой.
Супруга полпреда за год заработала 892, 2 тыс. рублей.
Две несовершеннолетние дочери и сын полпреда также владеют долями в указанном недвижимом имуществе.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в 2017 году стал немного беднее. В 2017 году министр заработал 6,3 млн рублей, в 2016 году его доход составил немногим более 7 млн.
Александр Галушка имеет в собственности квартиру площадью 164 кв. метра, есть два машиноместа, но нет ни одного автомобиля. Ни супруга, ни дочь министра в 2017 году не заработали ни копейки.
У супруги в собственности имеется также три земельных участка общей площадью 5,4 тыс. кв. м., квартира площадью 189,2 кв. м., жилой дом площадью 318,5 кв. м.
Как сообщало ИА REGNUM, чиновники, сенаторы и депутаты России приступили к отчетам о доходах за 2017 год. Отчеты государевых людей и их ближайших родственников пестрят миллионами, иногда миллиардами рублей, элитной недвижимостью и престижными иномарками.
Также ведомство по развитию ДФО закупило мебель из дерева ценных пород и натуральной кожи для своего офиса в Москве на сумму в 6,9 млн рублей.
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