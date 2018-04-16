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11:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты Госдумы заработали 152 миллиона рублей

В минувшем году.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Госдумы РФ от Свердловской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Согласно декларациям 13 парламентариев, большинство из них стало богаче на несколько миллионов. Общая сумма заработка парламентариев составила 152,3 миллиона рублей передает «Уралинформбюро».

Второй год подряд самым богатым из свердловских представителей нижней палаты парламента стал Лев Ковпак. В 2016 году он задекларировал 35,6 миллиона рублей, а в 2017 — более 58 миллионов. Кроме того, Ковпак владеет двумя квартирами, жилым домом, гаражом, гаражом-стоянкой, машино-местом и несколькими земельными участками. Движимого имущества, согласно документу, депутат не имеет.

Экс-глава областного минстроя Сергей Бидонько занял второе место по доходам. В 2017 году его заработок составил 19,5 миллиона рублей (против 2,6 миллиона в 2016 году). Также Бидонько задекларировал земельный участок, жилой дом, квартиру, паркинг и одно кладовое помещение. Транспорта бывший министр также не имеет.

Третье место занял Николй Езерский, заработавший в 2017 году 19,4 миллиона рублей (16,9 миллиона в 2016 году). При этом его супруга свой доход уменьшила: за 12 месяцев она получила 1,3 миллиона рублей (5,5 миллиона годом ранее). Депутат владеет двумя жилыми домами, квартирой и участком земли. Кроме того, парламентарий от Среднего Урала, ХМАО и ЯНАО задекларировал Lexus LX 570 и Mercedes-Benz S 500.

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Представитель «Единой России» Максим Иванов в 2017 году заработал 11,1 миллиона рублей, увеличив свой доход более, чем в три раза. Кроме того, Иванов является совладельцем нежилого помещения в 654 «квадрата», а супруга депутата владеет землей, квартирой, садовым домиком и двумя машинами.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков владеет домом и нежилым помещением. Автомобиля у парламентария нет, а за год он заработал 6,9 миллиона рублей (3,9 миллиона в 2016 году).

Единоросс Павел Крашенинников, в отличие от многих, потерял в деньгах. Его доход уменьшился с 6,6 миллиона до 5,2 миллиона рублей. Депутат является совладельцем земельного участка, нескольких жилых домов, квартир, машино-места и одного нежилого помещения. Кроме того, вместе с супругой он обладает авто Lexus RX-350.

Андрей Альшевских задекларировал 4,6 миллиона рублей (против 3 миллионов в 2016 году). В собственности у парламентария находится участок земли, дом, баня и бассейн. Его коллега Алексей Балыбердин заработал за 12 месяцев те же 4,6 миллиона (против 2,6 миллиона в 2016 году). Кроме того, он зарегистрировал небольшую квартиру, автомобиль Nissan X-Trail и надувную лодку Yukona 330 TS.

Депутат Андрей Ветлужских почти в два раза увеличил свой доход: в декларации он указал 4,5 миллиона рублей, а годом ранее — 2,5 миллиона. Кроме того, в собственности у него находятся квартира и гаражный бокс.

Согласно декларации члена комитета Госдумы РФ по международным делам Зелимхана Муцоева, его заработок уменьшился с 4,5 миллиона рублей до 3,8 миллиона. Депутат также зарегистрировал четыре земельных участках, два жилых и один гостевой дом, гараж и трансформаторную подстанцию. Также парламентарий владеет BMW 760i.

Снизились и доходы Александра Петрова: с 4,6 миллиона рублей до 4,3 миллиона. В собственности у парламентария земля, жилой дом, квартира, «Нива» и «Запорожец». Заработок супруги Петрова увеличился с 660 тысяч рублей до миллиона.

Представитель фракции ЛДПР Данил Шилков в 2017 году заработал 7,8 миллиона рублей, увеличив свой доход более, чем в два раза. Супруга парламентария задекларировала чуть меньше мужа: 7,3 миллиона. Кроме Свердловской области Шилков представляет в Госдуме Пермский край и республику Дагестан.

Меньше всех среди депутатов от Среднего Урала заработал Дмитрий Ионин. В 2017 году он задекларировал 2,6 миллиона рублей. Кроме того, он владеет квартирой и является совладельцем еще одной. Депутат также указал в бумагах Audi Q7.

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