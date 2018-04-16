«Дональд Трамп не критиковал Владимира Путина даже в частных беседах»

Источник: AP 2018

Джеймс Коми рассказал телеканалу ABC News о внутренней кухне политики США в период, когда он работал главой американского ФБР (с 2013 по 2017 год). Интервью было приурочено к выходу мемуаров господина Коми «Высшая лояльность», в которых он рассказывает о президенте США Дональде Трампе и его окружении. В первой после увольнения беседе с журналистами Джеймс Коми, в частности, говорит, что Россия вмешивалась в американские выборы, чтобы «запятнать американскую демократию» и «помочь Дональду Трампу стать президентом». Еще до выхода полной версии интервью господин Трамп раскритиковал своего бывшего подчиненного, назвав его «мерзавцем», а мемуары — «фейком».

Первое интервью бывшего главы ФБР Джеймса Коми стали обсуждать за несколько дней до выхода полной версии. Внимание к нему привлек Дональд Трамп, посвятивший господину Коми серию гневных записей в Twitter. В своих постах президент США осудил как опубликованные отрывки интервью, так и мемуары господина Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которых описываются его деятельность на посту главы ФБР и отношения с президентом. Книга должна появиться в продаже 17 апреля, к ее выходу и было приурочено интервью Джеймса Коми каналу ABС News.

В одной из публикаций Дональд Трамп заявил, что мемуары «служат личным целям и являются фейком», в другой назвал господина Коми «скользким типом» и «худшим директором ФБР» в истории США.

Напомним, Дональд Трамп уволил Джеймса Коми в мае 2017 года из-за того, что глава ФБР «плохо работал». Американские СМИ и оппоненты господина Трампа в Конгрессе, в свою очередь, говорили, что увольнение связано с активным расследованием российского вмешательства в выборы президента США 2016 года. Второй причиной называли расследование дела о переписке кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Дональд Трамп, впрочем, обе версии отрицает. Напомним, изначально ФБР сочло законным то, что госпожа Клинтон использовала личную почту для рабочей переписки, однако незадолго до выборов мнение бюро изменилось из-за новых обстоятельств в деле, и расследование возобновили.

В ходе интервью господин Коми вновь поднял вопрос о причине своего увольнения.

По его мнению, господин Трамп сделал это именно из-за расследования влияния Москвы на выборы президента. В то же время версию, согласно которой его уволили «за неправильный подход к расследованию “почтового скандала”», он назвал «притворством».

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При этом он рассказал, что возобновил расследование о почте Хиллари Клинтон, так как был уверен, что это не повлияет на результаты выборов, но придаст им большую легитимность. «Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, — объяснил бывший глава ФБР.— Если бы я скрыл все от американского народа, то она (Хиллари Клинтон.— “Ъ”) стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда правда бы открылась».

«Невероятно. Джеймс Коми приводит данные опросов, согласно которым врунья Хиллари лидировала, в качестве причины, по которой проводилось расследование (очень глупо) об электронной переписке Клинтон. Другими словами, он принимал решения исходя из факта, что, по его мнению, она должна была победить, а он хотел получить работу. Мерзавец!» — отреагировал на признание господина Коми Дональд Трамп.

Хиллари Клинтон не раз заявляла, что именно действия ФБР обеспечили выигрыш Дональду Трампу, однако сам Джеймс Коми считает, что своей победой президент США обязан Кремлю. Так, господин Коми рассказал, что Россия «прикладывала огромные усилия», чтобы вмешаться в выборы президента США.

По его версии, с помощью влияния на выборы Кремль хотел добиться трех целей: «запятнать американскую демократию», нанести ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон, «которую ненавидел лично (президент России.— “Ъ”) Владимир Путин», и «помочь Дональду Трампу стать президентом».

В целом отношения США и России стали одной из главных тем обсуждения: слово «Россия» произносят в ходе беседы почти 90 раз, Владимира Путина упоминают 9 раз. Например, Джеймс Коми рассказал, что в начале своего президентского срока Дональд Трамп «отказывался критиковать» президента России. «Я не знаю, что за этим стоит, — признался экс-глава ФБР.— Но меня озадачило то, что, став президентом, Дональд Трамп не критиковал его (Владимира Путина.— “Ъ”) даже в частных беседах. Я могу понять, если президент принимает геополитическое решение: “Я не должен критиковать лидера страны-противника публично по ряду причин”. Но я обнаружил, что президент Трамп не делает этого даже в ходе личного общения, и я не знаю почему». Помимо этого господин Коми предположил, что у России может быть компромат на американского президента, но отметил, что точной информации об этом у него нет.

Ближе к концу интервью Джеймс Коми дал оценку личным качествам Дональда Трампа. «Наш президент должен олицетворять уважение и придерживаться тех ценностей, которые составляют суть этой страны. Самое главное — быть честным. А наш президент не может быть таким. Он морально не пригоден для того, чтобы быть президентом», — заключил экс-глава ФБР.