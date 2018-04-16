«Дональд Трамп не критиковал Владимира Путина даже в частных беседах»

Джеймс Коми рассказал телеканалу ABC News о внутренней кухне политики США в период, когда он работал главой американского ФБР (с 2013 по 2017 год). Интервью было приурочено к выходу мемуаров господина Коми «Высшая лояльность», в которых он рассказывает о президенте США Дональде Трампе и его окружении. В первой после увольнения беседе с журналистами Джеймс Коми, в частности, говорит, что Россия вмешивалась в американские выборы, чтобы «запятнать американскую демократию» и «помочь Дональду Трампу стать президентом». Еще до выхода полной версии интервью господин Трамп раскритиковал своего бывшего подчиненного, назвав его «мерзавцем», а мемуары — «фейком».
Первое интервью бывшего главы ФБР Джеймса Коми стали обсуждать за несколько дней до выхода полной версии. Внимание к нему привлек Дональд Трамп, посвятивший господину Коми серию гневных записей в Twitter. В своих постах президент США осудил как опубликованные отрывки интервью, так и мемуары господина Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которых описываются его деятельность на посту главы ФБР и отношения с президентом. Книга должна появиться в продаже 17 апреля, к ее выходу и было приурочено интервью Джеймса Коми каналу ABС News.
Напомним, Дональд Трамп уволил Джеймса Коми в мае 2017 года
В ходе интервью господин Коми вновь поднял вопрос о причине своего увольнения.
При этом он рассказал, что возобновил расследование о почте Хиллари Клинтон, так как был уверен, что это не повлияет на результаты выборов, но придаст им большую легитимность. «Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, — объяснил бывший глава ФБР.— Если бы я скрыл все от американского народа, то она (Хиллари Клинтон.— “Ъ”) стала бы в его глазах нелегитимной в тот же час, когда правда бы открылась».
«Невероятно. Джеймс Коми приводит данные опросов, согласно которым врунья Хиллари лидировала, в качестве причины, по которой проводилось расследование (очень глупо) об электронной переписке Клинтон. Другими словами, он принимал решения исходя из факта, что, по его мнению, она должна была победить, а он хотел получить работу. Мерзавец!» — отреагировал на признание господина Коми Дональд Трамп.
Хиллари Клинтон не раз заявляла, что именно действия ФБР обеспечили выигрыш Дональду Трампу, однако сам Джеймс Коми считает, что своей победой президент США обязан Кремлю. Так, господин Коми рассказал, что Россия «прикладывала огромные усилия», чтобы вмешаться в выборы президента США.
В целом отношения США и России стали одной из главных тем обсуждения: слово «Россия» произносят в ходе беседы почти 90 раз, Владимира Путина упоминают 9 раз. Например, Джеймс Коми рассказал, что в начале своего президентского срока Дональд Трамп «отказывался критиковать» президента России. «Я не знаю, что за этим стоит, — признался
Ближе к концу интервью Джеймс Коми дал оценку личным качествам Дональда Трампа. «Наш президент должен олицетворять уважение и придерживаться тех ценностей, которые составляют суть этой страны. Самое главное — быть честным. А наш президент не может быть таким. Он морально не пригоден для того, чтобы быть президентом», — заключил
Екатерина Мареева