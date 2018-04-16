Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России

«Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», — заявил Волкер, напомнив, что антироссийские санкции являются «не итальянскими, а европейскими мерами».

Поэтому одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, добавил спецпредставитель США.