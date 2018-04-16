Самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области вновь стал Михаил Чернышев

Так, экс-мэр Ростова, бывший замгубернатора Ростовской области, а сейчас член комитета по жилищной политике и ЖКХ, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Михаил Чернышов за минувший год заработал 9,9 млн рублей. По сравнению с 2016 годом — это почти на 4 млн рублей меньше. Его жена за 2017 год заработала более 2,2 млн руб. В собственности чиновника находится две квартиры, несколько земельных участков, гаражей и нежилых помещений. Его жена также владеет домом и квартирой.

Алексей Кобилев, член комитета по контролю и регламенту, заработал более 6,7 млн руб. По сравнению с другими чиновниками, в его собственности находится больше всего имущества. Господин Кобилев имеет восемь квартир, одна из которых в долевой собственности ½, семь нежилых зданий, 12 земельных участков разного типа, шесть жилых домов, три гаража и три овощехранилища.

Зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заработал 5,3 млн рублей и владеет всего одной квартирой и местом в гаражно-строительном кооперативе. В собственности у жены чиновника три квартиры и место в гараже. Член комитета по энергетике Александр Каминский заработал 5,2 млн рублей, у него собственности нет вообще. Зато супруга господина Каминского владеет квартирой.