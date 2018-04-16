Воронежские власти объявили аукцион на ямочный ремонт на Московском проспекте
Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей.
Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей.
Воронежские власти объявили аукцион на проведение ямочного ремонта на Московском проспекте. Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 13 апреля.
Воронеж в 2018 году продолжит участие в проекте «Безопасные и качественные дороги». В городской агломерации планируют отремонтировать более 250 км автодорог. Стоимость работ оценивается в 2,6 млрд рублей.