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14:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти объявили аукцион на ямочный ремонт на Московском проспекте

Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти объявили аукцион на проведение ямочного ремонта на Московском проспекте. Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 13 апреля.

Компания-победитель должна будет заасфальтировать ямы в течение 15 дней после заключения контракта. Подать документы для участия в аукционе можно до 7 мая. Электронный аукцион проведут 11 мая.

Воронеж в 2018 году продолжит участие в проекте «Безопасные и качественные дороги». В городской агломерации планируют отремонтировать более 250 км автодорог. Стоимость работ оценивается в 2,6 млрд рублей.

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