Воронежские власти объявили аукцион на ямочный ремонт на Московском проспекте

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти объявили аукцион на проведение ямочного ремонта на Московском проспекте. Максимальная цена контракта — 3,5 млн рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 13 апреля.

Компания-победитель должна будет заасфальтировать ямы в течение 15 дней после заключения контракта. Подать документы для участия в аукционе можно до 7 мая. Электронный аукцион проведут 11 мая.