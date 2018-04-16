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20:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко совершит официальный визит в Молдову

Он встретится с президентом этой страны и премьер-министром.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба белорусского президента подтвердила визит Александра Лукашенко в Молдову. Он состоится 18—19 апреля.

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На повестке дня — встречи и переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром этой страны Павлом Филипом. Причем с президентом Лукашенко поговорит и с глазу на глаз, и в присутствии делегаций обеих государств.

Основная тема поездки — сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. В Молдове президент Беларуси будет искать возможности для расширения экономических связей в сфере сельского хозяйства и промышленности, сотрудничества в энергетике, правоохранительной работе. По итогам встречи, как ожидается, главы государств подпишут межгосударственные документы.

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