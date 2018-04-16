Лукашенко совершит официальный визит в Молдову
Он встретится с президентом этой страны и
Он встретится с президентом этой страны и
На повестке дня — встречи и переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном и
Основная тема поездки — сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. В Молдове президент Беларуси будет искать возможности для расширения экономических связей в сфере сельского хозяйства и промышленности, сотрудничества в энергетике, правоохранительной работе. По итогам встречи, как ожидается, главы государств подпишут межгосударственные документы.