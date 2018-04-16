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17:04 (мск), источник: Newsroom24.ru

Число заместителей увеличится у главы Нижнего Новгорода

Один из нынешних заместителей покинет администрацию по обстоятельствам, не связанным с профессиональной деятельностью.

Источник: Newsroom24.ru

Количество заместителей главы администрации увеличится до 8. Об этом на брифинге рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 16 апреля.

По его словам, в настоящее время в администрации 13 заместителей, в том числе восемь глав районов. Внутри администрации будет 8 заместителей, включая первого заместителя. Мэр города планирует наделить глав районов полномочиями муниципального контроля.

«Обойтись меньшим количеством заместителей трудно. Сложно найти человека, который будет одинаково хорошо разбираться в различных направлениях, — отметил Владимир Панов, — изменения в организационной структуре не приведет к увеличению числа муниципальных служащих и не увеличит расходы для бюджета.

После утверждения гордумой новой организационной структуры активные нижегородцы предложить свои кандидатуры на должности заместителей.

Под каждую должность разработана модель компетенции, которой должен соответствовать кандидат. Каждый потенциальный начальник пройдет тестирование на выявление необходимых компетенции. При вступлении в должность каждого заместителя обяжут выполнять KPI.

Также градоначальник отметил, что в ближайшее время один из нынешних заместителей покинет администрацию по обстоятельствам, не связанным с профессиональной деятельностью.

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