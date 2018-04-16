Павел Филип считает, что Молдова не готова подать заявку на вступление в ЕС

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что о подаче заявки на вступление Молдовы ЕС говорить рано. Вряд ли наша страна будет готова к такому шагу в 2018—2019 годах, заявил глава молдавского правительства в интервью одному из украинских изданий.

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«Я не думаю, что есть кто-либо, кто способен назвать дату, когда мы подадим такую заявку в ЕС», — сказал премьер. «Я не думаю, что мы будем готовы подать заявку ни в нынешнем, ни даже в 2019 году», — добавил он.

Европейскую интеграцию глава правительства назвал вопросом не внешней, а внутренней политики. «Сейчас мы смотрим на этот процесс немножко по-другому. Мы говорим о том, чтобы принести Евросоюз в Молдову», — заметил он.

По мнению Павла Филипа, вступление в ЕС означает, что Молдова должна довести свои внутренние стандарты до уровня Европейского союза. Премьер уточнил, что имеет в виду не только европейские стандарты в законодательстве, но и повседневную жизнь людей — то, как работает здравоохранение, образование, каково качество жизни людей, развитие инфраструктуры.

Также глава кабинета министров сообщил, что считает отличной идеей синхронизацию шагов Молдовы на пути евроинтеграции с Грузией и Украиной и заявил о желании совместно с этими странами обратиться к ЕС с просьбой о дополнительном финансировании.