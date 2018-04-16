Павел Филип считает, что Молдова не готова подать заявку на вступление в ЕС
В деле европейской интеграции меняются акценты: теперь это более вопрос внутренней, а не внешней политики.
В деле европейской интеграции меняются акценты: теперь это более вопрос внутренней, а не внешней политики.
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik.
«Я не думаю, что есть
Европейскую интеграцию глава правительства назвал вопросом не внешней, а внутренней политики. «Сейчас мы смотрим на этот процесс немножко
По мнению Павла Филипа, вступление в ЕС означает, что Молдова должна довести свои внутренние стандарты до уровня Европейского союза. Премьер уточнил, что имеет в виду не только европейские стандарты в законодательстве, но и повседневную жизнь людей — то, как работает здравоохранение, образование, каково качество жизни людей, развитие инфраструктуры.
Также глава кабинета министров сообщил, что считает отличной идеей синхронизацию шагов Молдовы на пути евроинтеграции с Грузией и Украиной и заявил о желании совместно с этими странами обратиться к ЕС с просьбой о дополнительном финансировании.
Отвечая на вопрос о заморозке 100 миллионов евро финансовой помощи Евросоюза для Молдовы,