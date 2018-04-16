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17:08 (мск), источник: Daily Storm

Москва и Пекин осудили ракетный удар по Сирии

Стороны сочли атаку США, Великобритании и Франции нарушением международного права.

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17
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17
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Россия и Китай считают нарушением международного права нанесение США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии 14 апреля. Представитель китайского МИД заявила, что КНР призывает стороны решать вопросы с помощью дипломатии и не выходить за правовые рамки. «Одностороннее вмешательство» коалиции западных стран в Китае расценили как противоречащее принципам и целям устава ООН.

«В субботу и воскресенье мы все стали свидетелями очередного нарушения международного права, очередной агрессии ряда стран против суверенной Сирийской Арабской Республики», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по сообщению RT.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге сказала, что «военный удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушил базовый принцип международного права на запрет применения силы, изложенный в уставе» ООН.

Дипломат назвала «гуманитарным предлогом» и «односторонним вмешательством» решение коалиции западных стран «наказать Сирию» за возможную химическую атаку в сирийской Думе.

«Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы», — процитировало Чуньхин Федеральное агентство новостей. «Как всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран», — отметила она, по информации Газеты.ru.

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Огонь на отражение

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 апреля. Как утверждают в Вашингтоне, Дамаск применил химическое оружие в городе Дума, в результате погибли, по разным данным, от 40 до 70 человек. Россия и Сирия категорически отрицают свою причастность к инциденту, отмечая, что прежде всего необходимо провести тщательное расследование в Думе для подтверждения самого факта применения запрещенного оружия.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, ссылаясь на химатаку, якобы проведенную сирийскими военными в городе Дума в Восточной Гуте. Целью субботнего удара стали три объекта, которые, по информации коалиции, имели отношение к сирийской химической программе. Силам ПВО Сирии удалось уничтожить большинство выпущенных ракет коалиции еще на подлете к целям, сообщили в Минобороны России. Между тем в Пентагоне заявили, что ракетный удар по Сирии 14 апреля был почти вдвое мощнее предыдущей, прошлогодней атаки.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в СирииПоводом для нанесения удара по арабской республике стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие
Следите за развитием темы «США и их союзники нанесли удары по Сирии»
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