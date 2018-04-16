В Калаче откроют школу и Центр духовно-нравственного воспитания к 1 сентября 2018 года

Источник: voronezh-city.ru

Ремонтные работы в учреждении начали в сентябре 2017 года. В школе сделали частичную перепланировку, заменили полы, оконные и дверные блоки, продолжаются работы по монтажу кровли. В январе на территории учебного заведения установили новую котельную. По всему периметру школы возвели монолитную подпорную стену.

Проектом, кроме реконструкции самого двухэтажного здания школы на 700 учащихся, предусмотрено строительство спортзала на 50 человек, актового зала на 210 посадочных мест и пищеблока с обеденным залом на 220 мест.

Работы завершат к 1 сентября 2018 года. К этому же сроку рассчитывают отреставрировать Церковь Воскресения и открыть здесь Центр духовно-нравственного воспитания и просвещения для учащихся. В здании будет информационно-библиотечный центр, школьный музей, музей православия и конференц-зал. В Центре планируется проводить разноплановые мероприятия муниципального и регионального уровней, занятия по программам внеурочной деятельности и учебным предметам «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Глава региона выразил уверенность в том, что будущий Центр духовно-нравственного воспитания и просвещения будет востребован у населения.