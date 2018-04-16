Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского
В России построили тягач «Вощина-1»
Родителей ужаснул анфас Свинки Пеппы
«Думал: чертовы москвичи»: Ургант рассказал о пробах на MTV
Криштиану Роналду признался, что все еще влюблен в Ирину Шейк
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Рианна напугала поклонников странным нарядом
Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
СМИ приоткрыли завесу тайны над возможностями системы ПВО С-500
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
В Италии покупатели дома нашли в нем умершего год назад хозяина
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Калаче откроют школу и Центр духовно-нравственного воспитания к 1 сентября 2018 года

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев оценил ход реконструкции средней общеобразовательной школы № 6 в Калаче во время рабочей поездки в пятницу, 13 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 16 апреля.

Источник: voronezh-city.ru

Ремонтные работы в учреждении начали в сентябре 2017 года. В школе сделали частичную перепланировку, заменили полы, оконные и дверные блоки, продолжаются работы по монтажу кровли. В январе на территории учебного заведения установили новую котельную. По всему периметру школы возвели монолитную подпорную стену.

Проектом, кроме реконструкции самого двухэтажного здания школы на 700 учащихся, предусмотрено строительство спортзала на 50 человек, актового зала на 210 посадочных мест и пищеблока с обеденным залом на 220 мест.

Работы завершат к 1 сентября 2018 года. К этому же сроку рассчитывают отреставрировать Церковь Воскресения и открыть здесь Центр духовно-нравственного воспитания и просвещения для учащихся. В здании будет информационно-библиотечный центр, школьный музей, музей православия и конференц-зал. В Центре планируется проводить разноплановые мероприятия муниципального и регионального уровней, занятия по программам внеурочной деятельности и учебным предметам «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Глава региона выразил уверенность в том, что будущий Центр духовно-нравственного воспитания и просвещения будет востребован у населения.

— Наверное, бессмысленно создавать это только для учеников — мы это могли бы сделать и в стенах школы. Поэтому объект однозначно должен быть для жителей всего района или, как минимум, для нескольких школ, которые есть в городе, — пояснил Александр Гусев.

Все новости региона
До ноября 2018 года дорожники ограничат движение по трассе А-134 на подъезде к Воронежу
Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии
Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
СМИ узнали выводы о причинах трагедии в Кемерово
Трамп обвинил Россию и Китай в игре с девальвацией валют
Чем владеют богатейшие депутаты России
В Ереване 46 человек попали в больницы после столкновений
Как выглядит «деревня лис» в Японии
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2» На записи одного из выпусков ведущая высказала участникам все, что о них думает
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь