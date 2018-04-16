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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Харитонов покинул пост главы Самарского района

Глава администрации Самарского района Максим Харитонов подал в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно в понедельник, 16 апреля.

Источник: Reuters

«Дорогие коллеги, соратники, единомышленники! Большое спасибо вам за совместную работу! Спасибо и за конструктивную критику, которая помогала принимать взвешенные решения. Многое уже сделано, и многое еще предстоит сделать нам вместе», — обратился господин Харитонов к своим подписчикам в «Твиттере».

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