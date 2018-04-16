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21:48 (мск), источник: ТАСС

Россия привезет на следующую встречу ОЗХО участников провокаций в Сирии

Постпред РФ при организации Александр Шульгин уточнил, что речь идет о провокациях в Думе и Хан-Шейхуне.

Источник: AP 2018

ГААГА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия привезет на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции по итогам встречи Исполнительного совета организации о ситуации в САР.

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«Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках “Белых касок”. Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», — сказал Шульгин.

Во время сессии Исполнительного совета ОЗХО Шульгин сообщил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. «Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Дума», — пояснил он. Шульгин назвал опубликованное видео провокацией, а ее непосредственными исполнителями — «псевдогуманитарные НПО», в том числе «Белые каски».

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С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.

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17:57 (мск)© Ньюстюб
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