«По жесткому сценарию». Пойдут ли США на отключение России от SWIFT?
Российские политики считают, что Запад готов пойти на самые крайние меры давления.
Российские политики считают, что Запад готов пойти на самые крайние меры давления.
Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить новый пакет санкций против России. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, прежде всего они коснутся компаний, связанных с оборудованием, имеющим отношение к Башару Асаду и использованию химического оружия. Также американцы призвали ужесточить свои санкции к России страны ЕС, чтобы они, как ранее США, приняли меры против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину. Российские политики считают, что американцы встают на самый жесткий путь противостояния с Россией. Самой серьезной в этом отношении мерой могут стать санкции в отношении госдолга России к США, однако есть вероятность, что они ударят и по самой Америке.
Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи.
«Мы
По его словам, в Кремле убеждены, что в санкциях есть «неприкрытые попытки нечестной конкуренции», которые очевидны для любого экономиста.
«Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, и ничто иное», — заявил Песков, отметив, что «руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы».
В Кремле отмечают, что все необходимые для этого меры принимаются практически в ежедневном формате. Очевидно, что одной из них стал постепенный перевод российских госкомпаний на российский аналог межбанковской системы SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). На днях о таком решении заявили Центробанк и корпорация «Ростех», а ранее, еще в марте, Газпромбанк.
«Присоединение госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России. Присоединение к СПФС позволяет госкорпорации использовать СПФС как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между банком и госкорпорацией или между дочерними предприятиями Ростеха», — поясняется в
Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, после того как Крым вошел в состав России и были введены первые антироссийские санкции. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.
Единственное, что может остановить от него американцев, — это собственные экономические потери. Еще в феврале этого года Минфин США в докладе конгрессу признал, что введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки. Судя по тому, как часто стал колебаться курс рубля, их сотрясение уже началось.
К принятию ответных мер готовится Госдума, где заявили о разработке законопроекта, который может коснуться ограничения импорта американских товаров, а также сотрудничества в атомной, космической и авиационной отраслях. Изначально депутаты заявили об ограничении поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, табака, алкоголя, сырья и продовольствия. Однако окончательный список товаров и самих мер станет понятен к 15 мая, после проработки документа с представителями бизнеса и экспертным сообществом. Очевидно, что они будут достаточно жесткими.
Как заявил «Шторму» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ответные меры России, которые будут прописаны в законопроекте Госдумы, будут очень чувствительны для США.
«Эти меры точно заставят задуматься, прав ли Вашингтон, действуя в отношении России подобным образом. Именно это основная задача нашего законопроекта: не ударить
По его словам, санкции России могут коснуться большинства технологичных и наукоемких отраслей экономики США.
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов отмечает, что план США по вводу санкций в отношении России был озвучен еще в августе прошлого года в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
«Понятно, что в законе не прописывались дни, но там был сказано с какой периодичностью правительство США должно докладывать конгрессу о шагах по реализации этого закона. Судя тексту, в этом году нам предстоит
«Россия должна быть готова ко всему, в том числе и к отключению системы SWIFT. Мы понимаем, что нам объявлена политическая, экономическая, дипломатическая война», — рассуждает Морозов.
А также мы видим, какие удары наносятся по нашим спортсменам. То есть цинизму нет предела. Даже паралимпийский спорт в России — и тот подвержен дискриминации.
По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы сбросить с себя образ друга России, у которого есть связи с Владимиром Путиным.
«Ему нужно это для того, чтобы на промежуточных выборах 6 ноября в конгресс США получить большинство. Поэтому он должен предпринимать самые жесткие, яркие, публичные меры, которые бы его формировали как сильного американского президента, способного решать любые глобальные вызовы. Они на самом деле придумываются в недрах ЦРУ и МИ-6», — считает сенатор.