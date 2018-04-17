«По жесткому сценарию». Пойдут ли США на отключение России от SWIFT?

Источник: Daily Storm

Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить новый пакет санкций против России. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, прежде всего они коснутся компаний, связанных с оборудованием, имеющим отношение к Башару Асаду и использованию химического оружия. Также американцы призвали ужесточить свои санкции к России страны ЕС, чтобы они, как ранее США, приняли меры против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину. Российские политики считают, что американцы встают на самый жесткий путь противостояния с Россией. Самой серьезной в этом отношении мерой могут стать санкции в отношении госдолга России к США, однако есть вероятность, что они ударят и по самой Америке.

Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента

«Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО», — высказал свое мнение о новых санкциях США в понедельник, 16 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что ограничения не имеют никакого отношения к военному конфликту в Сирии и направлены на выдавливание Москвы с международных рынков.

По его словам, в Кремле убеждены, что в санкциях есть «неприкрытые попытки нечестной конкуренции», которые очевидны для любого экономиста.

«Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, и ничто иное», — заявил Песков, отметив, что «руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы».

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В Кремле отмечают, что все необходимые для этого меры принимаются практически в ежедневном формате. Очевидно, что одной из них стал постепенный перевод российских госкомпаний на российский аналог межбанковской системы SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). На днях о таком решении заявили Центробанк и корпорация «Ростех», а ранее, еще в марте, Газпромбанк.

«Присоединение госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России. Присоединение к СПФС позволяет госкорпорации использовать СПФС как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между банком и госкорпорацией или между дочерними предприятиями Ростеха», — поясняется в пресс-релизе «Ростеха».

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, после того как Крым вошел в состав России и были введены первые антироссийские санкции. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

Однако сейчас именно такой сценарий развития событий становится все более очевидным.

Единственное, что может остановить от него американцев, — это собственные экономические потери. Еще в феврале этого года Минфин США в докладе конгрессу признал, что введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки. Судя по тому, как часто стал колебаться курс рубля, их сотрясение уже началось.

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К принятию ответных мер готовится Госдума, где заявили о разработке законопроекта, который может коснуться ограничения импорта американских товаров, а также сотрудничества в атомной, космической и авиационной отраслях. Изначально депутаты заявили об ограничении поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, табака, алкоголя, сырья и продовольствия. Однако окончательный список товаров и самих мер станет понятен к 15 мая, после проработки документа с представителями бизнеса и экспертным сообществом. Очевидно, что они будут достаточно жесткими.

Как заявил «Шторму» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, ответные меры России, которые будут прописаны в законопроекте Госдумы, будут очень чувствительны для США.

«Эти меры точно заставят задуматься, прав ли Вашингтон, действуя в отношении России подобным образом. Именно это основная задача нашего законопроекта: не ударить каким-либо образом по американской экономике, а именно заставить задуматься и остановиться в деструктивном движении против России и раскрутке дальше опасного маховика антироссийской истерии», — заявил Слуцкий.

По его словам, санкции России могут коснуться большинства технологичных и наукоемких отраслей экономики США.

Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов отмечает, что план США по вводу санкций в отношении России был озвучен еще в августе прошлого года в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

По его словам, он рассчитан до 2020 года, а в этом году Россию ждет как минимум еще три санкционные волны.

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«Понятно, что в законе не прописывались дни, но там был сказано с какой периодичностью правительство США должно докладывать конгрессу о шагах по реализации этого закона. Судя тексту, в этом году нам предстоит шесть-семь таких циклов, третий сейчас мы наблюдаем. Там говорилось и о секторальных санкциях на металлургическую промышленность, о том, что нужно максимально привлекать к санкциям ЕС, о том, чтобы раскалывать российскую элиту. Все это мы сейчас наблюдаем», — говорит Климов, считающий, что США будет только наращивать свое давление на РФ, потому что в конечном счете санкции направлены на развал России и смену власти.

Сенатор-международник Игорь Морозов считает, что России надо тщательно готовиться к ответу, потому что американцы пойдут по самому жесткому сценарию.

«Россия должна быть готова ко всему, в том числе и к отключению системы SWIFT. Мы понимаем, что нам объявлена политическая, экономическая, дипломатическая война», — рассуждает Морозов.

А также мы видим, какие удары наносятся по нашим спортсменам. То есть цинизму нет предела. Даже паралимпийский спорт в России — и тот подвержен дискриминации. Игорь Морозов Сенатор-международник

По его словам, Трамп делает все возможное, чтобы сбросить с себя образ друга России, у которого есть связи с Владимиром Путиным.