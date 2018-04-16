Роскомнадзор уведомил владельцев прокси-серверов о предстоящей блокировке

Источник: РИА "Новости"

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«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», — сообщает Чиков в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством.

1 ноября 2017 года в России вступил в силу пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов.

Согласно закону, те компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода блокировок, должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого анонимайзеры наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Роскомнадзор, как уполномоченный орган власти по исполнению данного закона, по запросу правоохранительных органов направляет уведомления владельцам анонимайзеров о необходимости подключения к ФГИС. После подключения к системе, анонимайзеры должны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо будут заблокированы.

В пятницу владелец Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.