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16 апреля, источник: Интерфакс

Роскомнадзор уведомил владельцев прокси-серверов о предстоящей блокировке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Роскомнадзор начал рассылку уведомлений о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих обход блокировки Telegram, сообщает руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

Источник: РИА "Новости"
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«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность», — сообщает Чиков в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством.

1 ноября 2017 года в России вступил в силу пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов.

Согласно закону, те компании, которые предоставляют пользователям инструменты обхода блокировок, должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов. Для этого анонимайзеры наряду с операторами связи и поисковиками обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

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Роскомнадзор, как уполномоченный орган власти по исполнению данного закона, по запросу правоохранительных органов направляет уведомления владельцам анонимайзеров о необходимости подключения к ФГИС. После подключения к системе, анонимайзеры должны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо будут заблокированы.

В пятницу владелец Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

«Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100-процентная доступность сервиса без VPN не гарантирована», — написал Дуров в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

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