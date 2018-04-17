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00:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Дональд Трамп отложил падение рубля

Рынки отыгрывают сообщение о приостановке введения новых антироссийских санкций.

Источник: Reuters

Российский валютный рынок, весь понедельник нервно ждавший анонсированного расширения американских санкций, вечером получил неожиданную поддержку. На сообщении The Washington Post о том, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на вечерних торгах Мосбиржи на 1 руб., а бумаги российских компаний начали дорожать на западных площадках.

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Публикация The Washington Post о том, что президент США не собирается пока вводить новые санкции против России, позитивно отразилась на российской валюте. Как передало в понедельник американское издание со ссылкой на источники в администрации президента США, несмотря на то, что вопрос об экономических санкциях рассматривается наряду с другими возможными мерами против России, Дональд Трамп пока не дал окончательного разрешения на их применение.

Кроме того, по данным источника издания, постпред США в ООН Никки Хейли, заявляя накануне о том, что министр финансов Стивен Мнучин объявит о новых санкциях в отношении России 16 апреля, «опередила события и совершила ошибку, которую необходимо исправить». «Санкции против России на подходе», — ранее заявляла госпожа Хейли в эфире канала CBS News.

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Эта публикация и спровоцировала ослабление мировых валют относительно рубля на вечерней сессии Московской биржи. Снижение началось в 21:20, а через час курс доллара достиг уровня 61 руб./$, потеряв за это время более чем 1 руб. Курс евро к этому времени откатился к 75,5 руб./€, потеряв еще больше — 1,25 руб.

Впрочем, вечерняя сессия Мосбиржи — время не самых ликвидных торгов, их объем за неполные два часа составил около $350 млн и €150 млн. При этом курсы мировых валют откатились лишь к значениям начала 10 апреля, предыдущего понедельника, когда участники рынка стремительно избавлялись от российских активов.

Чуть более показательными были торги на американских фондовых биржах. После провала в начале сессии к 23:00 мск котировки депозитарных расписок МТС и Veon выросли на 1%, а Yandex — на 3%. На этом фоне можно ожидать восстановления котировок российских акций на торгах во вторник (в понедельник индекс Московской биржи опустился почти на 1,5%).

Впрочем, откладывание санкций — это действие, не равнозначное их отмене. А ввести их могут в любое, порой самое неподходящее время. Поэтому, испытывая оптимизм, инвесторы ведут себя весьма сдержанно.

Дмитрий Михайлович.

Трамп решил отложить введение новых антироссийских санкций
Во время загрузки произошла ошибка.
00:57 (мск)© Ньюстюб
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