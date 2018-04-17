СМИ: сирийские ПВО отражают ракетные удары по военному аэродрому Шайрат

ТАСС, 17 апреля. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщило во вторник агентство SANA. По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.

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Год назад в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по этой сирийской авиабазе. Тогда США и их союзники обвинили Дамаск в проведении химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), где 4 апреля был применен, предположительно, газ зарин. В Дамаске категорически отвергли эти утверждения, основанные на свидетельствах со стороны волонтеров «Белых касок».

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в городе Дума.