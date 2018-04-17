СМИ: сирийские ПВО отражают ракетные удары по военному аэродрому Шайрат
По информации агентства SANA, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
По информации агентства SANA, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
ТАСС, 17 апреля. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщило во вторник агентство SANA. По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
Год назад в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по этой сирийской авиабазе. Тогда США и их союзники обвинили Дамаск в проведении химической атаки в городе
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в городе Дума.