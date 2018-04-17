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04:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области побывали в Усть-Куте

Мост через реку Кута в Усть-Куте ждёт реконструкция. Об этом стало известно в рамках поездки депутатов Законодательного собрания в северный город. Напомню, переправа пять лет назад пострадала во время ледохода.

Источник: Вести Иркутск

Спикер Сергей Брилка попросил местные власти направить ему все документы и проекты по реконструкции. В рамках парламентского контроля депутаты также побывали на производственной площадке Иркутской нефтяной компании и в котельной, которая работает на отходах лесоперерабатывающего производства. Позже состоялся семинар. Депутаты обсудили межбюджетные отношения, вопросы образования, здравоохранения, дорожного строительства, выполнение программы по расселению из ветхого жилья.

— На севере отдельные проблемы, они немного отличаются от тех, что есть в южной части Иркутской области. И мы подвели итоги. Сегодня есть итоговый протокол, который мы берём в работу, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

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