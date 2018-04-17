ВВС Израиля обстреляли сирийскую базу в Хомсе

В сообщении отмечается, что сирийские системы ПРО сбили несколько ракет . Пока неясно, смогла ли часть выпущенных по Сирии ракет достигнуть цели.

В сообщении также говорится, что если эти данные верны, то речь идет о втором израильском ракетном обстреле объектов в провинции Хомс за последние семь дней.