ВВС Израиля обстреляли сирийскую базу в Хомсе
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Ракетный обстрел сирийской авиабазы «Шайрат» (провинция Хомс) был проведен ВВС Израиля, сообщает арабский портал «Аль-Масдар» со ссылкой на данные армии Сирии.
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Ракетный обстрел сирийской авиабазы «Шайрат» (провинция Хомс) был проведен ВВС Израиля, сообщает арабский портал «Аль-Масдар» со ссылкой на данные армии Сирии.
В сообщении отмечается, что сирийские системы ПРО сбили несколько ракет. Пока неясно, смогла ли часть выпущенных по Сирии ракет достигнуть цели.
В сообщении также говорится, что если эти данные верны, то речь идет о втором израильском ракетном обстреле объектов в провинции Хомс за последние семь дней.
Комментариев израильской стороны пока не поступало.