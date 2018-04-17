Главы МИД G7 потребовали от России «срочного ответа» на вопросы по инциденту в Солсбери

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Министры иностранных дел стран «большой семерки» в распространенном заявлении призвали Россию дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — указывается в документе. В нем также говорится, что Россия «в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства “Новичка”, о которой ранее не сообщалось».

«Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что применение отравляющих веществ «является угрозой для всех нас».

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.